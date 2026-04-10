La historia de los dos pandas provenientes de China que llegaron a un zoológico en EE. UU.

El pasado 27 de septiembre, el zoológico de Atlanta dio la alegre noticia de que habían llegado los pandas Pin Ping y Fu Shuang, provenientes de China.

El anuncio del viaje corresponde a un gesto de buena voluntad y se dio tras el encuentro que tuvieron los presidentes Donald Trump, de Estados Unidos, y Xi Jinping, de China. Los pandas estarán una década en suelo norteamericano y, si tienen crías, estas también deben retornar a territorio asiático.

¿En qué zoológico quedaron los pandas?

Los animales aterrizaron en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson a bordo de un Boeing 777 de la compañía FedEx y con el apoyo de la Asociación China para la Conservación de la Vida Silvestre.

Raymond B. King, presidente y director ejecutivo, destacó la noticia: “Este es un día emocionante para el zoológico de Atlanta y un momento histórico para la ciudad de Atlanta, el estado de Georgia y más allá (…) Estamos encantados de dar la bienvenida a Ping Ping y Fu Shuang y nos entusiasma compartir esta alegría con nuestros miembros, visitantes, la ciudad y la comunidad en las próximas semanas”.

Estos animales nacieron el 17 de marzo y el 18 de octubre de 2020, respectivamente, en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu. Antes de quedar visibles para el público que visita el zoológico, deberán permanecer en un área de bioseguridad para cumplir con el periodo de un mes de cuarentena.

El cuidado de los pandas entre China y Estados Unidos

Desde los años 90, este zoológico ha participado en la conservación del panda gigante, siendo uno de los principales socios de la base de investigación. Uno de los mejores resultados fue en 2021 con la creación del Parque Nacional del Panda Gigante.

“Además de estos logros, entre los que se incluye la cría exitosa de dos pares de gemelos, la colaboración del Zoo de Atlanta con colegas en China forjó una larga historia de cooperación e intercambio de información con el objetivo común de cuidar profesionalmente a los pandas y hacer que la ciencia beneficie a la especie”, precisó la administración del zoológico.