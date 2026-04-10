¿Los hombres deberían tener una rutina facial? Estos son los cuidados básicos para la piel

El cuidado de la piel ha dejado de ser un tema asociado exclusivamente a las mujeres.

Cada vez más hombres incorporan productos para el rostro en su día a día, especialmente para enfrentar problemas como resequedad, exceso de grasa o irritación después del afeitado. Pero ¿realmente necesitan una rutina facial?

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Aunque existen diferencias entre la piel masculina y femenina, los cuidados básicos son similares. La piel de los hombres suele ser más gruesa y puede producir mayor cantidad de grasa, pero también está expuesta al sol, la contaminación y otros factores externos.

¿Qué rutina facial deberían seguir los hombres?

No es necesario tener numerosos productos. Uno de los primeros pasos es limpiar el rostro diariamente con un producto suave que permita retirar grasa, suciedad e impurezas sin generar resequedad.

La hidratación también es importante, especialmente después del afeitado. Esta práctica puede provocar irritación, sensibilidad o pequeños brotes en algunos hombres, por lo que se recomienda evitar afeitar en sentido contrario al crecimiento del pelo y utilizar productos adecuados para cada tipo de piel.

Otro punto fundamental es la protección solar. Los especialistas recomiendan utilizar protector de amplio espectro con SPF 30 o superior cuando se estará expuesto al sol, además de reaplicarlo durante jornadas prolongadas al aire libre.

Cuidado de la piel gana terreno en Colombia

El interés por estos productos también se refleja en el consumo. Según cifras de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el gasto promedio por colombiano en productos de belleza y cuidado personal aumentó 11,8 % en 2023 frente a 2022.

En ese mismo periodo, el mercado interno de productos para el cuidado de la piel creció 14,8 %, mientras que las ventas de dermocosméticos aumentaron 29,4 %.

Más allá de seguir tendencias o comprar numerosos productos, la recomendación es establecer hábitos sencillos: limpieza, hidratación y protección solar. También es importante identificar si la piel es grasa, seca, sensible o mixta antes de escoger productos.

En caso de presentar irritación persistente, acné, lesiones o cambios en lunares, lo recomendable es consultar con un dermatólogo y evitar tratamientos por cuenta propia.