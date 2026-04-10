Con esta canción, Barranquilla FC celebró la victoria ante Millonarios: video

La clasificación de Barranquilla FC a los cuartos de final de la Copa BetPlay dejó una de las grandes sorpresas del torneo.

El equipo costeño eliminó a Millonarios en definición desde el punto penal, luego del empate 1-1 durante los 90 minutos, y desató una particular celebración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Barranquilla FC celebró cantando tras eliminar a Millonarios

Una vez asegurada la clasificación, los jugadores llevaron la fiesta al camerino. Entre abrazos, saltos y camisetas al aire, el plantel cantó a todo pulmón una conocida canción de cumbia.

“Después de ti ya no hay nada, nada de nada...”, entonaron los futbolistas mientras festejaban una clasificación que cobra mayor dimensión por el presente del club.

Barranquilla compite actualmente en la segunda división del fútbol colombiano y ocupa las últimas posiciones del campeonato. Sin embargo, en la Copa BetPlay ha conseguido convertirse en una de las revelaciones.

Antes de dejar en el camino a Millonarios, el conjunto barranquillero ya había protagonizado otro golpe al eliminar a Junior, uno de los clubes más importantes de la región.

Ahora tendrá un nuevo desafío frente al América de Cali por los cuartos de final. El ganador de esa llave avanzará a las semifinales del torneo.

Arturo Char destacó el histórico triunfo de Barranquilla

Arturo Char también reaccionó a la clasificación y resaltó la entrega de los jugadores ante uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano.

“Felicidad, los muchachos lo merecieron, hicieron por el partido, como siempre hacemos mucho por el juego, por el corazón que le ponen”, aseguró.

Además, dimensionó lo conseguido por el conjunto costeño: “Es un triunfo que marca la historia de la institución, ganarle a uno de los grandes de Colombia, una gran nómina, pero estos muchachos están para grandes cosas, pudimos haber ganado en los 90, no llegar a los penaltis”.