CANAL RCN
Deportes

Con esta canción, Barranquilla FC celebró la victoria ante Millonarios: video

Barranquilla FC eliminó a Millonarios de la Copa BetPlay y celebró al ritmo de cumbia. El particular festejo de los jugadores se hizo viral.

Barranquilla vs. Millonarios
Foto: Millonarios y captura de pantalla

Noticias RCN

octubre 04 de 2026
04:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La clasificación de Barranquilla FC a los cuartos de final de la Copa BetPlay dejó una de las grandes sorpresas del torneo.

Figura de Millonarios hizo polémico comentario tras la eliminación vs. Barranquilla: ¿qué dijo?
RELACIONADO

Figura de Millonarios hizo polémico comentario tras la eliminación vs. Barranquilla: ¿qué dijo?

El equipo costeño eliminó a Millonarios en definición desde el punto penal, luego del empate 1-1 durante los 90 minutos, y desató una particular celebración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Barranquilla FC celebró cantando tras eliminar a Millonarios

Una vez asegurada la clasificación, los jugadores llevaron la fiesta al camerino. Entre abrazos, saltos y camisetas al aire, el plantel cantó a todo pulmón una conocida canción de cumbia.

“Después de ti ya no hay nada, nada de nada...”, entonaron los futbolistas mientras festejaban una clasificación que cobra mayor dimensión por el presente del club.

Barranquilla compite actualmente en la segunda división del fútbol colombiano y ocupa las últimas posiciones del campeonato. Sin embargo, en la Copa BetPlay ha conseguido convertirse en una de las revelaciones.

EN VIDEO: este fue el escandaloso penalti que le pitaron en contra a Millonarios
RELACIONADO

EN VIDEO: este fue el escandaloso penalti que le pitaron en contra a Millonarios

Antes de dejar en el camino a Millonarios, el conjunto barranquillero ya había protagonizado otro golpe al eliminar a Junior, uno de los clubes más importantes de la región.

Ahora tendrá un nuevo desafío frente al América de Cali por los cuartos de final. El ganador de esa llave avanzará a las semifinales del torneo.

Arturo Char destacó el histórico triunfo de Barranquilla

Arturo Char también reaccionó a la clasificación y resaltó la entrega de los jugadores ante uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano.

“Felicidad, los muchachos lo merecieron, hicieron por el partido, como siempre hacemos mucho por el juego, por el corazón que le ponen”, aseguró.

Además, dimensionó lo conseguido por el conjunto costeño: “Es un triunfo que marca la historia de la institución, ganarle a uno de los grandes de Colombia, una gran nómina, pero estos muchachos están para grandes cosas, pudimos haber ganado en los 90, no llegar a los penaltis”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Figura de Millonarios hizo polémico comentario tras la eliminación vs. Barranquilla: ¿qué dijo?

Millonarios

EN VIDEO: este fue el escandaloso penalti que le pitaron en contra a Millonarios

Cristiano Ronaldo

Los grandes momentos de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal: ¿Fin de una era?

Otras Noticias

Buenaventura

Encienden las alarmas por la llegada de más reclusos al coliseo de Buenaventura

Siguen llegando capturados al escenario deportivo que carece de infraestructura adecuada para esta función.

Resultados lotería

Cayó el Baloto en Colombia: afortunado ganó $61.600 millones con estos números

Cayó el Baloto en Colombia. Un afortunado ganó $61.600 millones en Boyacá. Revise los números ganadores y dónde fue comprado el tiquete.

Cuidado personal

¿Los hombres deberían tener una rutina facial? Estos son los cuidados básicos para la piel

Artistas

Reconocido cantante de vallenato de Colombia sufrió aparatoso accidente de tránsito: este es su estado

Artistas

Reconocido actor e influencer fue hallado muerto: esto es lo que se ha conocido