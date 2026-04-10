Resultado Super Astro Luna hoy, 4 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Durante seis días de la semana, quienes siguen el Super Astro tienen una cita con la modalidad Sol. El domingo, en cambio, se modifica por completo esa rutina.

No habrá resultado a las 4:00 de la tarde ni una combinación correspondiente al Super Astro Sol. Toda la jornada quedará reservada para el Luna, que además adelantará considerablemente su horario frente a una noche habitual entre semana.

Este 4 de octubre, por tanto, la espera tendrá un solo momento definitivo: las 8:30 de la noche.

Será entonces cuando se realice una nueva extracción y cuatro cifras, acompañadas por un signo zodiacal, pasen a convertirse en la combinación que deberán revisar los jugadores.

Resultado del Super Astro Luna hoy 4 de octubre de 2026

Después de las 8:30 de la noche, los apostadores del Super Astro Luna conocieron la siguiente combinación ganadora:

Número: 6060.

Signo: Leo.

La programación del Super Astro identifica la jornada de este domingo 4 de octubre como el sorteo 8263 de Luna, correspondiente al acta 5962.

El domingo cambia la rutina semanal del Super Astro

Quien esté acostumbrado a consultar primero el Sol y varias horas después el Luna, tendrá que modificar esa dinámica.

Los domingos no se realiza el Super Astro Sol. En consecuencia, tampoco habrá que esperar hasta cerca de las 11:00 de la noche para conocer la única combinación de la jornada.

Toda la expectativa quedará concentrada en el Luna. La mecánica que determinará las apuestas ganadoras seguirá siendo la habitual: el participante juega una combinación de cuatro cifras junto con uno de los doce signos zodiacales, o utiliza la modalidad disponible para apostar con todos los signos.

El resultado permitir, posteriormente, comprobar las diferentes categorías contempladas por el plan de premios, siempre respetando las condiciones establecidas por el juego.

Sin embargo, antes de cualquier comparación habrá que tener presente el reloj.

Una persona que intente consultar el resultado a la hora habitual del Luna, llegará más de dos horas después de la extracción programada para este domingo.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.