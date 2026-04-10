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Hallazgos fiscales en Minvivienda por $10.000 millones, casas sin construir y baja ejecución

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, reveló irregularidades en convenios territoriales, viviendas sin construir y recursos sin ejecutar.

Santiago Mendoza

octubre 04 de 2026
07:27 p. m.
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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, presentó un preocupante diagnóstico sobre el estado en que recibió la cartera durante los debates de control político, evidenciando graves problemas de ejecución y hallazgos fiscales que superan los $10.000 millones.

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Según el informe del ministro, de 14 indicadores evaluados, ocho tienen un avance inferior al 65% de ejecución.

En materia de subsidios de vivienda, la situación tampoco es favorable; se reporta el avance del ministerio en la asignación de subsidios, el avance al corte Fonvivienda fue de 54,1% durante el cuatrenio.

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Los hallazgos e irregularidades en el Ministerio de Vivienda en el gobierno Petro

El ministro identificó más de ocho hallazgos dentro de la cartera, algunos comprometiendo recursos significativos. El informe destacó: "$12.000 millones, Convenio Viva Antioquia, riesgo de terminación del convenio con fecha crítica el 18 de septiembre de 2026".

La radiografía reveló convenios sin ejecutar en varios departamentos: "Recursos territoriales en Amazonas, Boyacá y Vichada, entre otros, sin recursos en el territorio".

El caso de San Andrés Islas presenta alertas particularmente graves, se trata de "100 viviendas, provincia y Santa Catalina. El convenio 023 de 2025 se recibe vencido y en liquidación sin viviendas construidas ni cronograma".

Los problemas se extienden a agua y saneamiento: "Planta desalinizadora Santa Marta Conpes, 4159 de 2025, riesgo de variación en costos y alcance". En Caquetá se encontraron inconsistencias en un proyecto de 123 viviendas que tenían que ser entregadas, pero 36 de ellas no aparecen.

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Minvivienda pide aclarar las finanzas de su cartera durante el gobierno Petro

El ministro Beltrán señaló que tras los resultados que arrojó este informe, lo más importante es "aclarar las dudas en el tema financiero y adelantar las investigaciones correspondientes en una cartera clave para la reconstrucción".

La auditoría adelantada por el Ministerio de Vivienda puso bajo revisión varios proyectos financiados con recursos públicos destinados a vivienda, agua y saneamiento.

La cartera busca determinar por qué se asignaron recursos a iniciativas que, de acuerdo con la revisión inicial, no tendrían plenamente garantizada su viabilidad.

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