VIDEO registró la salvaje golpiza de un taxista a una mujer en Cúcuta dentro de su carro
Cámaras de seguridad captaron la brutal agresión en el sector Curva del Pescado. Aunque no hay denuncia, autoridades buscan al hombre.
Yhonay Díaz
06:37 p. m.
Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en las últimas horas en Cúcuta, Norte de Santander, donde cámaras de seguridad registraron la brutal agresión de un taxista contra una mujer.
Las imágenes, captadas en el sector conocido como la Curva del Pescado, muestran a la mujer intentando bajarse del vehículo tipo taxi cuando el conductor la golpea y empuja en repetidas oportunidades, lanzándola de vuelta al interior del carro.
En este momento las autoridades tratan de ubicar al hombre que está plenamente identificado. La empresa de transporte a la que está asociado el vehículo reveló que presenta moras en sus servicios como conductor.
Buscan al taxista que golpeó brutalmente a una mujer en Cúcuta
Hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal, sin embargo, la Policía de Cúcuta ya solicitó a la Fiscalía la apertura de una investigación de oficio.
La Patrulla Púrpura, se encuentra desplegada en el sector realizando labores de acompañamiento, prevención y verificación. Las autoridades coordinan esfuerzos para ubicar al responsable de estos hechos.
Las autoridades avanzan en la identificación del agresor y buscan establecer las circunstancias del cruel ataque.
Lo que se sabe del taxista que agredió a la mujer en Cúcuta
De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo involucrado estaría afiliado a una empresa de transporte de la ciudad.
El representante legal de la compañía ha manifestado que no ha sido posible establecer comunicación con el propietario del automóvil, quien estaría en mora desde marzo.
Le pedimos a las autoridades que investiguen efectivamente este caso y apliquen las sanciones vigentes y pertinentes para este tipo de conductores. No vamos a permitir que estas situaciones se sigan repitiendo en nuestra ciudad y un conductor como este tipo no nos representa.