Audio revela cómo Benedetti presume influencias en el Gobierno: "me pueden nombrar de lo que sea"

Un nuevo escándalo político remece los cimientos del Gobierno de Gustavo Petro, con dos protagonistas que ya han sido eje de otras crisis internas: la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Esta vez, el foco está en un audio que Sarabia puso en conocimiento de la Fiscalía, en el que Benedetti se jacta de su supuesta influencia dentro del ente investigador para ser designado en cualquier cargo público, pese a estar bajo investigación.

La conversación habría tenido lugar en mayo de 2023, cuando Sarabia aún ejercía como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).

A través de su cuenta oficial de X, Laura Sarabia confirmó que en su más reciente declaración ante la Fiscalía entregó varias conversaciones sostenidas con Armando Benedetti, incluyendo audios que aún no han sido divulgados a la opinión pública.

Además, solicitó ser escuchada nuevamente para ampliar su testimonio dentro del proceso en curso.

Uno de los audios conocidos pone en evidencia el tono de confianza con el que Benedetti le expresa a Sarabia que no tendría inconveniente en asumir cargos dentro del Ejecutivo, aún con procesos abiertos en su contra.

Para ese momento, ya se desempeñaba como embajador de Colombia en Venezuela, pero incluso en la misma conversación agrega:

Las declaraciones provocaron una reacción inmediata del exfiscal general Francisco Barbosa, a quien Benedetti alude de forma implícita como “el número uno”.

En conversación con Noticias RCN, Barbosa fue enfático en negar cualquier tipo de reunión o trato con el actual ministro del Interior.

Por su parte, Benedetti ha evitado referirse a los audios entregados por Sarabia, y su respuesta ha sido tajante ante las preguntas de la prensa:

Yo no me voy a referir a absolutamente nada y desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que ella haga o diga.