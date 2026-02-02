CANAL RCN
Colombia Video

Se agiliza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por denuncias de sobornos

El jefe de la banda La Inmaculada saldrá desde la estación de policía de Los Mártires en Bogotá con destino a territorio estadounidense.

Noticias RCN

febrero 02 de 2026
12:00 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, será extraditado a Estados Unidos en la madrugada de este martes, adelantando el proceso que inicialmente estaba previsto para el jueves.

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'
RELACIONADO

Oficializan extradición de alias Pipe Tuluá: Petro dio la orden en medio del temor por retaliaciones de 'La Inmaculada'

La decisión de acelerar el trámite fue ordenada por el presidente Gustavo Petro tras conocerse denuncias sobre supuestos sobornos para frenar su salida del país. El jefe de la banda La Inmaculada saldrá desde la estación de policía de Los Mártires en Bogotá, bajo estricta custodia, con destino a territorio estadounidense.

Historial criminal y condena en Colombia

Marín Silva es requerido por las autoridades estadounidenses por delitos de narcotráfico, aunque su prontuario en Colombia es amplio y violento.

Alias Pipe Tuluá comandaba una estructura criminal responsable de múltiples asesinatos y actualmente purgaba una condena de 30 años de prisión por más de 39 homicidios.

Entre los crímenes más graves se le señala de estar detrás de los asesinatos de varios funcionarios del Inpec, hechos que generaron gran conmoción en el sistema penitenciario.

Atención: Minjusticia deja en firme extradición de alias Pipe Tuluá
RELACIONADO

Atención: Minjusticia deja en firme extradición de alias Pipe Tuluá

Golpe a las redes del narcotráfico y custodia reforzada

La banda La Inmaculada, bajo su liderazgo, se consolidó como una de las estructuras criminales más peligrosas del país, dedicada al tráfico de estupefacientes y al sicariato. Su extradición representa un golpe significativo contra las redes del narcotráfico que operan desde las cárceles colombianas.

Corte Suprema declaró improcedente tutela con la que ‘Pipe Tuluá’ quería evitar la extradición
RELACIONADO

Corte Suprema declaró improcedente tutela con la que ‘Pipe Tuluá’ quería evitar la extradición

El anuncio de la aceleración del proceso llega tras denuncias de sobornos para retrasar el envío del criminal a Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que el dispositivo de seguridad será reforzado durante todo el traslado, aunque mantienen hermetismo sobre los detalles operativos por razones de seguridad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía acusa al exembajador Daniel Garcés Carabalí por presunta violencia física, sexual y psicológica contra su exesposa

Valle del Cauca

Una madre y sus dos hijas de 3 y 5 años murieron ahogadas al ser arrastradas por una quebrada en Tuluá

CNE

¿Avalará el CNE la candidatura de Iván Cepeda para la consulta del 8 de marzo?

Otras Noticias

Jhon Durán

Jhon Durán: nuevo paso hacia atrás ignorando un pedido por Néstor Lorenzo

El delantero colombiano tiene todo acordado con su nuevo club, luego de un rendimiento flojo en el fútbol de Turquía.

Artistas

Murió querido y reconocido actor a sus 55 años: esto se informó

El actor no solo brilló en el cine, sino que también en la televisión, el teatro y el baile.

Tiquetes aéreos

Desde ahora, esta aerolínea permitirá llevar equipaje de mano sin pagar más

Astrología

Mhoni Vidente realizó IMPACTANTE predicción para febrero de 2026: ¿de qué se trata?

Enfermedades

Expertos consiguen un avance histórico con el que se acercan a la cura del cáncer de páncreas