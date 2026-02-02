Se agiliza extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos por denuncias de sobornos

Andrés Felipe Marín Silva, conocido como alias Pipe Tuluá, será extraditado a Estados Unidos en la madrugada de este martes, adelantando el proceso que inicialmente estaba previsto para el jueves.

La decisión de acelerar el trámite fue ordenada por el presidente Gustavo Petro tras conocerse denuncias sobre supuestos sobornos para frenar su salida del país. El jefe de la banda La Inmaculada saldrá desde la estación de policía de Los Mártires en Bogotá, bajo estricta custodia, con destino a territorio estadounidense.

Historial criminal y condena en Colombia

Marín Silva es requerido por las autoridades estadounidenses por delitos de narcotráfico, aunque su prontuario en Colombia es amplio y violento.

Alias Pipe Tuluá comandaba una estructura criminal responsable de múltiples asesinatos y actualmente purgaba una condena de 30 años de prisión por más de 39 homicidios.

Entre los crímenes más graves se le señala de estar detrás de los asesinatos de varios funcionarios del Inpec, hechos que generaron gran conmoción en el sistema penitenciario.

Golpe a las redes del narcotráfico y custodia reforzada

La banda La Inmaculada, bajo su liderazgo, se consolidó como una de las estructuras criminales más peligrosas del país, dedicada al tráfico de estupefacientes y al sicariato. Su extradición representa un golpe significativo contra las redes del narcotráfico que operan desde las cárceles colombianas.

El anuncio de la aceleración del proceso llega tras denuncias de sobornos para retrasar el envío del criminal a Estados Unidos. Las autoridades confirmaron que el dispositivo de seguridad será reforzado durante todo el traslado, aunque mantienen hermetismo sobre los detalles operativos por razones de seguridad.