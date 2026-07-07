Este es el mapa de los 'pinchallantas' en Bogotá y así funciona el dispositivo que utilizan

Los casos de 'pinchallantas' en Bogotá continúan siendo una preocupación para los conductores. Estos delincuentes utilizan diferentes estrategias para pinchar las llantas de los vehículos y dirigir a las víctimas hacia montallantas donde, posteriormente, les cobran sumas elevadas por las reparaciones.

RELACIONADO Video captó cómo motociclista escondía chuzos en sus botas para pinchar llantas en medio de trancones en Bogotá

Las zonas donde más se reporta la presencia de estos delincuentes son Engativá, Barrios Unidos, Chapinero, Kennedy y la Autopista Sur. Sin embargo, también se advirtió que el problema puede presentarse en distintos sectores de la ciudad.

¿Cómo funcionan los dispositivos de los 'pinchallantas'?

Cuando los delincuentes identifican a sus posibles víctimas, se posicionan en una motocicleta frente a ellos y emplean un dispositivo que deja un elemento punzante sobre la vía para provocar el daño en la llanta de los vehículos.

El dispositivo es colocado en el pie del victimario, luego da un golpe fuerte sobre el pavimento para que caiga el elemento que pincha la rueda y así, al paso del automóvil, la llanta resulte perforada. Posteriormente, las víctimas son orientadas hacia montallantas donde se presentan cobros excesivos por la reparación o el cambio de la llanta.

¿Qué recomienda la Secretaría de Seguridad si un montallantas cobra valores excesivos?

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó que una de las principales estrategias ha sido identificar en un mapa los establecimientos donde, presuntamente, se cometían estas estafas para informar a los ciudadanos sobre las zonas de riesgo. Además, indicó que la administración ha adelantado procedimientos administrativos para cerrar locales relacionados con este tipo de comportamientos.

El funcionario señaló que las autoridades también desarrollan campañas informativas para que los conductores identifiquen posibles casos de estafa. En ese sentido, recomendó que, si en un montallantas les cobran valores que consideran inadecuados, como $200.000 o un millón de pesos por el servicio, los ciudadanos no desciendan del vehículo y llamen inmediatamente a la línea 123 para reportar la situación.

Restrepo agregó que las denuncias son fundamentales porque permiten la intervención de las autoridades e, incluso, podrían facilitar la configuración de una posible flagrancia por el delito de estafa.