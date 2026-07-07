¿Qué va a pasar con el Ministerio de Justicia tras la renuncia de Jorge Iván Cuervo?

El Ministerio de Justicia enfrenta una nueva crisis institucional tras la renuncia de Jorge Iván Cuervo, quien ocupaba el cargo desde febrero de 202. Su salida, apenas cinco meses después de asumir funciones, se produjo en medio de diferencias con el presidente Gustavo Petro por declaraciones críticas sobre la ‘paz total’, la principal apuesta del gobierno para negociar con grupos armados.

Cuervo cuestionó públicamente el marco jurídico de la ‘paz total’, señalando que no se planificó bien eso desde el principio. Prácticamente descalificó esta política que ha sido bandera del gobierno de Petro.

No se avanzó de manera adecuada, no hubo unos elementos claros de esas líneas rojas no deberían cumplirse en una negociación (…) Eso es una decisión política que adoptó el Gobierno Nacional y la Oficina del Alto Comisionado.

La iniciativa contemplaba negociaciones con las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otros grupos armados, diálogos que no ha dejado resultados favorables.

Minjusticia sale por incómodas declaraciones sobre la ‘paz total’

De acuerdo con fuentes del Ministerio, la incomodidad se desató específicamente tras estas declaraciones sobre la ‘paz total’. Aunque Cuervo ya había expresado desacuerdos previos sobre temas como los encargos en las notarías y la desobediencia civil, fue la crítica a la política de paz la que detonó su salida del ministerio.

La salida de Cuervo representa el sexto cambio en esta cartera durante el gobierno de Petro.

Néstor Osuna fue el primer ministro de Justicia (agosto 2022 - julio 2024) Ángela María Buitrago (julio 2024 - mayo 2025), quien renunció argumentando presiones políticas. Augusto Ocampo como encargado Luis Eduardo Montealegre renunció en octubre de 2025 por diferencias con decisiones judiciales Andrés Hidárraga como encargado Jorge Iván Cuervo en febrero de 2026

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Los retos para el próximo ministro de Justicia

El Ministerio de Justicia desempeña funciones estratégicas que incluyen la política criminal del país, la política antidrogas, la administración del sistema carcelario a través del INPEC, la cooperación internacional, el proceso de extradiciones y el acceso a la justicia para los ciudadanos mediante casas de justicia y centros de atención.

Con el gobierno de Petro finalizando en aproximadamente un mes, la vacancia ministerial complica el proceso de empalme con la administración entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha cancelado formalmente ese proceso de transición.

Expertos consideran poco probable que se nombre un ministro en propiedad para tan corto período, lo que dejaría el ministerio en manos de un encargado durante las semanas finales del gobierno.