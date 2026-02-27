Este sería el escenario en una eventual segunda vuelta presidencial: ¿quiénes son los favoritos?
¿Quién ganaría la Presidencia en caso de una segunda vuelta? Así se ha movido la intención de voto de los colombianos.
En caso de que se realizara una segunda vuelta presidencial en el país, esta se haría el domingo 21 de junio. Por eso, GAD3 y Noticias RCN dan a conocer la intención de voto de los colombianos de cara a distintos escenarios.
Escenarios en una eventual segunda vuelta
Si la segunda vuelta presidencial fuera entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, así votarían los colombianos:
- Iván Cepeda: 38%
- Abelardo de la Espriella: 33%
- Voto en blanco: 14%
- No votaría: 11%
- NS/NC: 4%
Si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, así votarían los colombianos:
- Iván Cepeda: 36%
- Sergio Fajardo: 26%
- Voto en blanco: 16%
- No votaría: 17%
- NS/NC: 4%
Si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, así votarían los colombianos:
- Iván Cepeda: 40%
- Paloma Valencia: 25%
- Voto en blanco: 15%
- No votaría: 15%
- NS/NC: 4%
Si la segunda vuelta fuera entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, así votarían los colombianos:
- Abelardo de la Espriella: 31%
- Sergio Fajardo: 20%
- Voto en blanco: 22%
- No votaría: 22%
- NS/NC: 4%
Si la segunda vuelta fuera entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, así votarían los colombianos:
- Paloma Valencia: 13%
- Abelardo de la Espriella: 34%
- Voto en blanco: 24%
- No votaría: 24%
- NS/NC: 5%