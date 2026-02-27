Este sería el escenario en una eventual segunda vuelta presidencial: ¿quiénes son los favoritos?

En caso de que se realizara una segunda vuelta presidencial en el país, esta se haría el domingo 21 de junio. Por eso, GAD3 y Noticias RCN dan a conocer la intención de voto de los colombianos de cara a distintos escenarios.

Escenarios en una eventual segunda vuelta

Si la segunda vuelta presidencial fuera entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, así votarían los colombianos:

Iván Cepeda: 38%

Abelardo de la Espriella: 33%

Voto en blanco: 14%

No votaría: 11%

NS/NC: 4%

Si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo, así votarían los colombianos:

Iván Cepeda: 36%

Sergio Fajardo: 26%

Voto en blanco: 16%

No votaría: 17%

NS/NC: 4%

Si la segunda vuelta fuera entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, así votarían los colombianos:

Iván Cepeda: 40%

Paloma Valencia: 25%

Voto en blanco: 15%

No votaría: 15%

NS/NC: 4%

Si la segunda vuelta fuera entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo, así votarían los colombianos:

Abelardo de la Espriella: 31%

Sergio Fajardo: 20%

Voto en blanco: 22%

No votaría: 22%

NS/NC: 4%

Si la segunda vuelta fuera entre Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, así votarían los colombianos: