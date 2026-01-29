Andi advierte un “empobrecimiento general” tras el aumento del 23% del salario mínimo

El Balance 2025 y Perspectivas 2026 de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) plantea un panorama crítico tras el aumento del salario mínimo del 23,7 % decretado por el Gobierno Nacional. El informe señala que la decisión fue una sorpresa para la mesa de concertación laboral y la contrasta con las principales variables económicas vigentes.

De acuerdo con el gremio, la inflación anual acumulada hasta noviembre fue de 5,3%, la productividad total de los factores se ubicó en 0,91% y el crecimiento del PIB esperado para 2025 es de 2,9%. En este contexto, el informe advierte que el incremento salarial decretado "se aparta significativamente de los fundamentos económicos".

El documento detalla que el aumento equivale a 4,6 veces la inflación registrada, 5,9 veces la inflación proyectada, 8,1 veces el crecimiento económico esperado y supera incluso la solicitud formal de las centrales de trabajadores, que había sido del 16%. Para la Andi, esta brecha define el panorama de riesgos que se abre tras la medida.

Inflación e impacto sobre los trabajadores informales, según la Andi

El Balance 2025 reconoce que el aumento del salario mínimo tendrá un impacto positivo en los ingresos de alrededor de 2 millones de personas. Sin embargo, el informe advierte que los efectos negativos recaerán sobre un grupo mucho mayor: más de 11,3 millones de trabajadores informales que reciben ingresos inferiores al salario mínimo.

Según la Andi, estos trabajadores no verán un aumento salarial, pero sí enfrentarán un incremento en el costo de los componentes de la canasta esencial, como consecuencia de las presiones inflacionarias derivadas del ajuste. El informe señala que "el resultado será un gran

empobrecimiento todos los afectados por la inminente inflación".

Afirman que esta dinámica profundiza una tendencia ya existente: el traslado de trabajadores del empleo formal hacia la informalidad, fenómeno que se ha intensificado con los incrementos reales del salario mínimo en los últimos años, sin mejoras equivalentes en productividad.

Mercado laboral y riesgos estructurales

El informen también advierte que la reducción reciente del desempleo ha estado impulsada principalmente por el crecimiento del empleo informal, que ya supera el 55%. Este comportamiento, señala el documento, debilita la base de cotizantes y compromete la sostenibilidad del sistema de protección social.

En este contexto, la Andi califica el aumento del salario mínimo del 23,7% como una medida con costos inmensos para amplios sectores de la población, al generar inflación, presionar los costos laborales y afectar a quienes no se benefician directamente del ajuste.