Recuperan objetos que serán clave para esclarecer el accidente de aeronave de Satena

Las autoridades entregarán detalles y las hipótesis en las próximas horas.

Nicolás Martínez Sánchez

enero 29 de 2026
09:12 a. m.
Un corto recorrido en Norte de Santander se convirtió en tragedia en la tarde del miércoles 28 de enero. El congresista Diógenes Quintero abordó una aeronave junto a 14 personas.

El vuelo NSE 8849 con placa HK4709 despegó a las 11:42 a.m. de Cúcuta, según informó Satena. El recorrido no era mayor a 30 minutos, pero tuvo una complicación que aún está sujeta a investigación.

Minuto a minuto: de la desaparición al accidente

Estaba previsto que arribara a las 12:05 p.m. a Ocaña, pero se perdió contacto 12 minutos después del despegue. Las alertas y protocolos se encendieron a medida que la intriga aumentaba.

Sobre las 2:00 p.m., agotó su etapa de vuelo, por lo cual lo más probable es que se haya accidentado. Satena dio el lamentable anuncio, al mencionar que la aeronave quedó destruida en la vereda Curasica, La Playa de Belén.

Un día después, el coronel Álvaro Avis Bello, director técnico de Investigación de la Aeronáutica Civil, estuvo en La FM entregando detalles sobre lo encontrado en la zona del siniestro.

Recuperan cajas negras y grabadoras

Precisó que fueron recuperadas las cajas negras, junto los grabadores de datos y voces. Estos objetos serán vitales para tener claridad sobre los motivos que conllevaron a la tragedia.

“Tenemos unas líneas previas para empezar a tener información y pesquisas sobre este evento. No puedo confirmar condiciones de combustible, peso, balance y condiciones operaciones hasta no estar en el sitio”, precisó.

Las labores investigativas están siendo acompañadas por el Ejército, Policía y Fuerza Aeroespacial. El coronel declaró que habrá avances cuando se analicen los restos de la aeronave.

Junto a Quintero, fallecieron María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Penaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Acosta Salcedo, Maira Sánchez Criado, Juan Pacheco Mejía, capitán Miguel Vanegas y capitán José de la Vega.

