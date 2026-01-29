Revelan delicado estado de salud del niño ecuatoriano de cinco años detenido en Estados Unidos

La detención de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, durante un operativo migratorio en Estados Unidos, desató críticas por las medidas que estarían tomando con menores de edad.

El caso tomó fuerza luego de que se difundieran imágenes del niño en el momento en que fue puesto bajo custodia por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En ellas, el menor aparece con un gorro azul, orejas de conejo y una mochila de Spiderman.

Recordemos que Liam y su padre, Adrián Conejo Arias, fueron detenidos el 20 de enero en el estado de Minnesota, durante redadas antinmigración ordenadas por el gobierno de Donald Trump.

¿Qué pasó con el niño ecuatoriano que fue detenido junto a su padre por el ICE?

El legislador demócrata Joaquín Castro, representante por el estado de Texas, reveló detalles sobre el delicado estado emocional del niño, luego de visitarlo personalmente en el centro donde permanece retenido junto a su padre.

Joaquín Castro se trasladó al centro de detención para familias migrantes de Dilley, ubicado en el centro-sur de Texas, instalación destinada a albergar a familias migrantes con hijos menores de edad detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes de ingreso al país.

Tras el encuentro, el congresista publicó un video en la red social X, en el que expuso la preocupación expresada por el padre del menor sobre los cambios que ha presentado el niño desde su detención.

Su padre dice que (el niño) no es el mismo, que está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y triste.

El legislador también manifestó abiertamente su inquietud por la salud mental del menor, al considerar que el encierro y la situación que atraviesa podrían estar afectándolo de manera significativa.

Me preocupa su salud mental.

¿Por qué Liam y su padre siguen detenidos en Texas?

El legislador sostuvo que la familia se encuentra en condiciones legales dentro de Estados Unidos, por lo que considera que tanto el niño como su padre deberían ser liberados. Sin embargo, ambos continúan bajo custodia mientras su situación migratoria es evaluada.

El martes, un juez federal bloqueó de forma temporal la deportación de Liam y de su padre. Además, el magistrado ordenó que no sean trasladados del centro de detención donde actualmente se encuentran recluidos en Dilley.

De acuerdo con reportes de prensa, tanto el niño como su padre tienen un proceso pendiente que debe ser resuelto en una corte de inmigración, lo que mantiene su futuro inmediato en incertidumbre.