Video los delató: nueve extranjeros cayeron tras vaciar un supermercado en el centro de Bogotá

Un robo cometido de manera coordinada en un supermercado del centro de Bogotá quedó al descubierto gracias a cámaras de seguridad del establecimiento.

El hecho se registró en el barrio San Diego, en la localidad de Santa Fe, donde nueve personas de nacionalidad extranjera fueron capturadas en flagrancia.

Video registró robo a supermercado en el centro de Bogotá

El video que circula como prueba del hurto muestra con claridad cómo el grupo actuó dentro del supermercado.

En una de las primeras escenas se observa a tres hombres ubicados frente a una de las repisas, retirando varios productos y guardándolos cuidadosamente en maletas que llevaban consigo, sin pagar por ellos.

En otro pasillo del mismo establecimiento, las cámaras captaron a una mujer realizando una maniobra similar. En su caso, los artículos fueron acomodados bajo su ropa, ocultándolos debajo de la chaqueta, en un intento por evadir los controles al momento de salir del lugar.

¿Cómo lograron capturar a los delincuentes tras robar el supermercado en el centro?

Tras completar el recorrido por los pasillos y llenar las maletas, los implicados abandonaron el supermercado con la mercancía sustraída. Fue en ese momento cuando una patrulla de la Policía en motocicleta llegó al sector.

De inmediato, dos personas se acercaron a los uniformados para relatar lo que acababa de suceder y señalar a los presuntos responsables.

Con la información entregada y el apoyo de la central de radio, los policías iniciaron la búsqueda de los señalados. La reacción de las zonas de atención permitió sorprender a varios de los implicados cuando intentaban huir, mientras que otros fueron encontrados aún dentro del establecimiento, sustrayendo productos bajo la modalidad conocida como mechero.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron la recuperación de múltiples elementos de aseo, los cuales fueron avaluados en 1.500.000 pesos. Toda la mercancía fue incautada y puesta nuevamente a disposición del comercio afectado.

Los nueve capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá el proceso judicial correspondiente para que respondan por el delito de hurto.