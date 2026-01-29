"El Campín está horrible": jugadores de Millonarios y Santa Fe estallan

El estado del césped del estadio El Campín vuelve a quedar en el centro de la polémica en el fútbol colombiano. Jornada tras jornada, jugadores de distintos equipos han manifestado su inconformidad con la gramilla del máximo escenario deportivo de Bogotá, que atraviesa un evidente deterioro en medio de un fuerte invierno que afecta a gran parte del país y una intensa agenda de eventos extradeportivos que se realizan en el recinto.

La situación ya no pasa desapercibida y empieza a generar preocupación real entre futbolistas, cuerpos técnicos y directivos, no solo por el impacto en el espectáculo, sino también por el riesgo físico que representa competir en una cancha en malas condiciones. El Campín, históricamente considerado uno de los estadios más importantes del país, hoy luce lejos de ese estándar.

Críticas tras el Santa Fe vs. Pereira

La noche del miércoles 28 de enero fue un nuevo punto de quiebre. Independiente Santa Fe recibió a Deportivo Pereira por la Liga BetPlay y el estado del campo fue protagonista negativo del compromiso. Zonas sin césped, terreno irregular y un balón que no rodaba con normalidad evidenciaron el deterioro de la gramilla, generando constantes interrupciones y dificultades para ambos equipos.

Al finalizar el partido, Yuber Quiñones, futbolista del Deportivo Pereira y exjugador de Millonarios, no ocultó su sorpresa por las condiciones del terreno de juego. “Nunca había visto la cancha tan mala”, expresó, reflejando un sentir compartido por varios protagonistas del encuentro. A sus palabras se sumaron las del capitán de Santa Fe, Hugo Rodallega, quien fue aún más directo en zona mixta al calificar el estado del césped como “horrible”.

Las declaraciones encendieron nuevamente el debate sobre la administración del estadio y el impacto que tiene la sobrecarga de eventos en un calendario ya exigente por el fútbol profesional.

Un riesgo para la integridad de los jugadores

Más allá de lo estético o futbolístico, el principal temor radica en el riesgo de lesiones. Un césped en malas condiciones incrementa considerablemente la posibilidad de torceduras, desgarros musculares y lesiones articulares, algunas de ellas con consecuencias graves para la carrera de los jugadores del FPC.

La preocupación no se limita a quienes actúan en Bogotá. Desde Pasto, el capitán de Millonarios, Jorge Arias, también se refirió al tema y sorprendió al asegurar que la gramilla del estadio Departamental Libertad se encontraba en mejores condiciones que la de El Campín. Una afirmación que, más que motivo de aplauso, genera inquietud, teniendo en cuenta que el estadio de la capital debería estar entre los tres mejores del país en todos los aspectos.

El llamado es claro: El Campín necesita una intervención urgente y una mejor planificación. El fútbol colombiano no puede darse el lujo de exponer a sus protagonistas ni de deslucir su principal escenario por falta de cuidado y gestión adecuada.