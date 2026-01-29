Reconocido cantante preocupó al contar que sus médicos le pronosticaron pocos meses de vida

Los seguidores de un reconocido cantante de Estados Unidos se encuentran preocupados debido a que él, tras un nuevo chequeo médico, reveló que le comunicaron que le quedaban pocos meses de vida.

William Ray Norwood Jr., que en la industria musical es conocido como Ray J, es oriundo de McComb, Misisipi, tiene 45 años e interpreta éxitos como 'Sexy can i', 'One wish' y 'Wait a minute', habló abiertamente de su estado de salud en las redes sociales.

El artista, que también se ha destacado como actor y productor discográfico, estuvo internado en una entidad hospitalaria recientemente y recibió la noticia tras sus exámenes diagnósticos.

Así fue como Ray J, el reconocido cantante de Estados Unidos, reveló que le dieron pocos meses de vida

En una grabación publicada en redes sociales, Ray J detalló que tuvo que ser internado debido a una neumonía y que, a raíz de la gravedad de los síntomas, llegó a sentir que su vida se iba a apagar.

Sin embargo, el artista estadounidense manifestó que sus médicos lo lograron estabilizar, pero encontraron que su corazón tan solo está funcionando al 25%.

Por lo tanto, junto a esa preocupante revelación, dio a conocer que le dijeron que solo viviría hasta el 2027.

No obstante, Ray J hizo énfasis en que continúa esperanzado en recuperarse satisfactoriamente y les agradeció a sus fanáticos por estar pendientes de su salud y rezar por él.

Estas han sido las reacciones de los seguidores de Ray J tras su preocupante revelación

En el video en el que Ray J habló de su estado de salud, sus fanáticos han dejado varios comentarios de fortaleza y apoyo.

"Orando por su curación", "baja el ritmo y deja de estresarte, por favor", "Dios te bendiga", "estamos contigo, hermano", "te amamos", "no te rindas", "te envío un fuerte abrazo" y "lo importante es que su familia esté junto a él", han sido algunas de las palabras expresadas.