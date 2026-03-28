La Policía Nacional desplegó más de 30 mil uniformados para garantizar seguridad en Semana Santa

La Semana Santa está a punto de iniciar y con ella miles de viajeros saldrán de sus ciudades al tomar varias de las vías principales del país para movilizarse.

Con el propósito de garantizar la seguridad durante esta temporada de vacaciones, la Policía Nacional reveló detalles de la estrategia integral ‘Semana Santa segura’ para articular acciones preventivas, operativas y de control en todo el territorio nacional.

¿En qué consiste la estrategia?

Según el más reciente informe de la Policía, la institución desplegará capacidad humana, logística y tecnológica en varios destinos turísticos, ejes viales, terminales de transporte y escenarios religiosos con el objetivo de priorizar la protección de la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos.

Con el objetivo de proteger a los conductores en la vía, la autoridad desplegó un componente de más de 4.200 uniformados y 140 puestos de control y prevención vial a nivel nacional. También, se han priorizado 20 tramos viales que han sido identificados por registrar los mayores índices de siniestralidad y la mayor cantidad de víctimas.

En esta Semana Santa, se proyecta la movilización de 10,8 millones de vehículos a nivel nacional y cerca de 1,6 millones saliendo de Bogotá, precisó la Policía.

También, se dispuso una capacidad de 1.712 uniformados de la Policía de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional para acompañar a los visitantes nacionales y extranjeros al hacer presencia en sitios turísticos, tales como playas, balnearios y ríos. Se articularán dispositivos policiales en distintos eventos religiosos.

Se liderarán planes de control en zonas comerciales y áreas de alta concurrencia para identificar, verificar y activar rutas de atención para la protección y defensa de la niñez. Las campañas de sensibilización también estarán presentes dentro de la estrategia de la Policía.

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Controles para la protección de la fauna y flora

Otro de los temas que preocupa especialmente a las autoridades corresponde al del aumento de los casos de tráfico silvestre en Semana Santa. Por esto, la Policía adelanta controles para el cuidado y protección de la fauna y flora en todo el territorio nacional.

Dichos esfuerzos se concentrarán en ejes viales y plazas de mercado para prevenir la comercialización de aves, tortugas, iguanas y sus huevos. Los controles también buscan evitar la tala y comercialización de la palma de cera que se encuentra en peligro de extinción.