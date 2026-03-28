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A la cárcel dos presuntos responsables del secuestro de Diana Ospina en Bogotá

Los detenidos fueron presentados ante un juez y aceptaron cargos por secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.

A la cárcel dos presuntos responsables del secuestro de Diana Ospina en Bogotá

Noticias RCN

marzo 28 de 2026
03:55 p. m.
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El Gaula de la Policía ejecutó la Operación Fortaleza, en las localidades de Kennedy y San Cristóbal de Bogotá, que dio como resultado la captura de dos de los responsables del secuestro y 'paseo millonario' de Diana Ospina, ocurrido en la madrugada del 22 de febrero tras salir de una discoteca en la localidad de Chapinero.

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Uno de los detenidos sería el jefe de la banda delincuencial Los Noctámbulos y tienen antecedentes judiciales por los delitos de porte armas y hurto calificado y agravado.

Detenidos por el caso de Diana Ospina aceptaron cargos

Ante la contundencia de las pruebas, los dos capturados aceptaron los cargos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Las capturas fueron legalizadas y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina, se pronunció tras las capturas. aseguró que se empieza a hacer justicia y espera que los hechos sean plenamente esclarecidos.

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"Recibimos este avance con optimismo y con prudencia. También con la convicción de que el camino correcto es investigar hasta el final, esclarecer plenamente los hechos y sancionar a todos los responsables. Lo ocurrido con Diana no puede repetirse", escribió en su cuenta de X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, resaltó el trabajo de la Policía en este caso y entregó detalles de la investigación que duró 30 días para dar con el paradero de los capturados

"Un agradecimiento y felicitación a la Policía Metropolitana de Bogotá por el esfuerzo investigativo que llevó a estas capturas, es un avance muy importante y es una demostración de que tenemos un compromiso y tenemos priorizada la lucha contra la delincuencia y que delincuentes de alta peligrosidad como estos sean identificados, capturados y llevados ante la justicia".

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