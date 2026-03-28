A la cárcel dos presuntos responsables del secuestro de Diana Ospina en Bogotá

El Gaula de la Policía ejecutó la Operación Fortaleza, en las localidades de Kennedy y San Cristóbal de Bogotá, que dio como resultado la captura de dos de los responsables del secuestro y 'paseo millonario' de Diana Ospina, ocurrido en la madrugada del 22 de febrero tras salir de una discoteca en la localidad de Chapinero.

Uno de los detenidos sería el jefe de la banda delincuencial Los Noctámbulos y tienen antecedentes judiciales por los delitos de porte armas y hurto calificado y agravado.

Detenidos por el caso de Diana Ospina aceptaron cargos

Ante la contundencia de las pruebas, los dos capturados aceptaron los cargos de secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado. Las capturas fueron legalizadas y se les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

Andrés Felipe Peláez, abogado de Diana Ospina, se pronunció tras las capturas. aseguró que se empieza a hacer justicia y espera que los hechos sean plenamente esclarecidos.

"Recibimos este avance con optimismo y con prudencia. También con la convicción de que el camino correcto es investigar hasta el final, esclarecer plenamente los hechos y sancionar a todos los responsables. Lo ocurrido con Diana no puede repetirse", escribió en su cuenta de X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, resaltó el trabajo de la Policía en este caso y entregó detalles de la investigación que duró 30 días para dar con el paradero de los capturados

"Un agradecimiento y felicitación a la Policía Metropolitana de Bogotá por el esfuerzo investigativo que llevó a estas capturas, es un avance muy importante y es una demostración de que tenemos un compromiso y tenemos priorizada la lucha contra la delincuencia y que delincuentes de alta peligrosidad como estos sean identificados, capturados y llevados ante la justicia".