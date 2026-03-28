DT de Francia elogió a Colombia y la comparó con Brasil: esto dijo Didier Deschamps

La Selección Colombia se alista para cerrar el parate internacional de marzo con un exigente reto ante Francia, en un duelo que ha generado gran expectativa.

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Más allá del partido, las declaraciones delDidier Dechamps, técnico francés, han llamado la atención, especialmente por el reconocimiento que hizo al equipo de Néstor Lorenzo.

El conjunto cafetero llega con la necesidad de mejorar su imagen tras la reciente derrota (2-1) ante Croacia, pero con argumentos suficientes para competir ante una de las potencias del fútbol mundial. Y así lo dejó claro el entrenador del combinado europeo en la previa del compromiso.

Francia destaca el poder ofensivo de Colombia

El seleccionador de Francia resaltó el talento de la Tricolor, haciendo énfasis en su capacidad ofensiva. Jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez fueron mencionados como piezas determinantes.

"Tienen mucha calidad a nivel ofensivo, muchos jugadores están en Europa y lo que he visto en los partidos de Colombia es un equipo difícil", afirmó.

Además, agregó que el equipo nacional cuenta con futbolistas “decisivos” que pueden marcar diferencia en cualquier momento del partido. "A nivel ofensivo tienen muchos jugadores decisivos, vamos a respetar a Colombia como lo hicimos con Brasil", señaló.

Las palabras del estratega no pasaron desapercibidas, pues reflejan el respeto que ha ganado Colombia en el panorama internacional.

“Colombia terminó por encima de Brasil”

Uno de los puntos más llamativos fue la comparación directa con Brasil. El técnico fue claro al reconocer el peso histórico de la ‘Canarinha’, pero destacó el rendimiento reciente de Colombia.

"A nivel mundial sabemos lo que es Brasil, pero Colombia terminó por encima de ellos en la clasificación. Tienen todo para hacerlo muy bien", aseguró.

Incluso reiteró la idea: “Brasil en el mundo es Brasil, pero Colombia terminó adelante en la Eliminatoria”.

El partido entre Colombia y Francia se jugará este domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, desde las 2:00 p.m., con transmisión por Canal RCN.