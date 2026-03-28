Hoy será la Hora del Planeta: todo lo que debe saber sobre el apagón mundial

Este sábado 28 de marzo, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, millones de personas en más de 190 países apagarán las luces durante 60 minutos como un gesto simbólico contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

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Se trata de La Hora del Planeta (Earth Hour), una iniciativa global impulsada por la organización WWF (World Wide Fund for Nature) que nació en Sídney, Australia, en 2007 y que desde entonces se ha convertido en un movimiento cultural y social de alcance mundial.

Un gesto que busca conciencia

La propuesta es sencilla: apagar las luces no esenciales durante una hora para enviar un mensaje claro sobre la urgencia de actuar frente a la crisis climática.

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Aunque algunos críticos señalan que el impacto energético de un apagón de 60 minutos es limitado, sus defensores destacan que el verdadero valor de la campaña está en la conciencia que genera y en la capacidad de movilizar a millones de personas, instituciones y empresas en torno a un mismo propósito.

Monumentos emblemáticos, hogares y oficinas se suman cada año a esta acción, que busca demostrar que el cambio climático no es un problema lejano, sino una realidad que exige decisiones inmediatas y sostenibles.

Apagar para encender conciencia

El lema de la campaña, “apagar para encender conciencia”, resume la intención de que este gesto simbólico se traduzca en compromisos reales y duraderos.

La Hora del Planeta funciona como un recordatorio global de que la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad requiere la participación activa de todos.

Este sábado, el mundo se unirá nuevamente en un mismo acto: apagar las luces para iluminar el camino hacia un futuro más sostenible.