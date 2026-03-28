Rescatan 18 especies de fauna silvestre en Manizales: alerta por el aumento de este delito en Semana Santa

Un nuevo caso de tráfico de fauna silvestre se presentó en Manizales ya que en las horas más recientes la Policía Metropolitana logró el rescate de 18 especies silvestres en zona urbana y rural de la ciudad.

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¿Cuáles fueron las especies encontradas?

Entre los animales rescatados se encuentran zarigüeyas, torcazas, pollas de agua, culebras y canarios que se encontraban por fuera de su hábitat natural y que fueron halladas en condiciones que afectan considerablemente su bienestar y ponen en riesgo su supervivencia.

Según el más reciente informe, por parte de las autoridades, las especies fueron rescatadas y dejadas a disposición de la Corporación Autónoma Regional de Caldas en la sección fauna silvestre.

Allí la entidad se encargará de realizar la valoración médico-veterinaria, brindar los cuidados necesarios y adelantar el proceso de rehabilitación con miras a poder reintegrar las especies a su hábitat natural.

“Continuamos adelantando acciones para la protección de nuestra fauna y biodiversidad. Invitamos a la ciudadanía a no tener animales silvestres en cautiverio y a denunciar cualquier caso de tráfico ilegal de especies”, explicó el coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos.

¿Cuáles son las penas por el tráfico de fauna en Colombia?

Según la ley 2111 de 2021, el que trafique, adquiera, exporte o comercialice sin permiso de la autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente los especímenes, productos o partes de la fauna acuática, silvestre o especies silvestres exóticas, incurrirá en prisión de 60 a 135 meses y multa de 300 hasta 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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Tráfico de fauna en Semana Santa

La CAR lanzó su estrategia operativa y pedagógica para la Semana Santa del 2026 con la que se buscan coordinar acciones para frenar el tráfico de fauna y flora silvestre.

Registros de la CAV revelaron que solo en enero del 2026 ingresaron 172 individuos de fauna de los cuales el 30% pertenecen a decomisos directos e incautaciones realizadas.

“En esta Semana Santa, nuestra prioridad es proteger a especies como el loro orejiamarillo, que depende totalmente de la palma de cera. No podemos permitir que una tradición de minutos destruya un proceso natural que tarda décadas en recuperarse”, explicó Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR.