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Salud y Bienestar

Gobierno llevó a cabo vacunatón gratuita contra el VPH para eliminar el cáncer del cuello uterino

El Ministerio de Salud dio a conocer detalles del proceso de vacunación gratuita para garantizar el acceso y aumentar las coberturas.

Foto: Freepik
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Noticias RCN

marzo 28 de 2026
08:22 a. m.
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El Virus del Papiloma Humano (VPH) es un virus de transmisión sexual que contiene ADN y afecta principalmente las mucosas orales y genitales. Según la OPS, existen más de 240 variantes del VPH de los cuales 15 de estos están relacionados con el cáncer de cuello uterino, vagina, vulva, ano y orofaringeo.

Por esto, en el marco del día internacional del cáncer de cuello uterino, el Ministerio de Salud de Colombia dio a conocer mayor información sobre la vacunatón contra el virus que buscó proteger a 23.000 menores en el país.

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Jornada de vacunación gratuita en Colombia

Según el más reciente comunicado, el Gobierno Nacional realizó el pasado 26 de marzo la gran vacunatón para acelerar la eliminación del cáncer de cuello uterino en el país entre niños y niñas adolescentes entre los 9 y 17 años.

El despliegue de la operación nacional contó con presencia principalmente en colegios, espacios de alta afluencia, visitas casa a casa y más de 3.000 puntos de vacunación en todo el territorio.

“El llamado es a madres, padres y cuidadores, proteger a niñas, niños y adolescentes contra el cáncer es posible. Una sola dosis gratuita puede salvar vidas. Nada justifica que en Colombia las mujeres sigan muriendo por una enfermedad prevenible”, afirmó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Según la entidad, Colombia ha fortalecido esta estrategia de manera sostenida desde su implementación en 2012 y su ampliación en 2023 para incluir a niños.

Sus cifras explican que en el país se han aplicado cerca de 8 millones de dosis en niñas y ha protegido a más de un millón de niños, consolidando un enfoque integral de prevención.

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Importancia de la detección temprana

Según un informe de la OPS, la detección temprana de la enfermedad se puede realizar por medio del Papanicolau o serotipificación del virus del cuello uterino.

“Sin embargo, el Papanicolau es lo que tenemos más disponible y está más a mano en toda la atención primaria del país. Y es fundamental que las mujeres se lo realicen periódicamente, porque el tratamiento de las lesiones preinvasoras erradica completamente la infección y evita la progresión a un cáncer invasor”, explicó el El Dr. José Andrés Poblete, ginecólogo y presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología

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