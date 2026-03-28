Concierto en Bogotá y Medellín cambia de escenario por clima: estos son los nuevos lugares

A pocos días de uno de los eventos más esperados por el público cristiano en Colombia, la gira Conectando Corazones 2026anunció un cambio importante en sus escenarios para Bogotá y Medellín.

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La decisión, según la organización, es por garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes en medio de las condiciones climáticas que se han presentado en el país.

El evento, que reunirá a reconocidos exponentes del género góspel, ajustó su logística para evitar que la lluvia o el clima afecten la experiencia. De esta manera, se busca que las familias, incluyendo niños desde los 6 años, puedan disfrutar sin contratiempos de un espectáculo pensado para la fe, la música y la reflexión.

Nuevos escenarios para Bogotá y Medellín

La organización confirmó que los conciertos se realizarán en recintos completamente cubiertos. En Medellín, el evento del viernes 17 de abril se llevará a cabo en el Centro de Espectáculos La Macarena, mientras que en Bogotá, la cita del sábado 18 de abril será en el Centro de Convenciones G12.

"Con el firme propósito de garantizar una experiencia de excelencia y pensando siempre en la seguridad de sus asistentes… los escenarios serán espacios totalmente cubiertos", señalaron los organizadores.

Estos espacios ofrecen condiciones más controladas, con silletería para todos los asistentes, parqueaderos privados y servicios que buscan mejorar la experiencia del público en cada detalle.

Artistas que estarán en conectando corazones

El concierto contará con la participación de figuras reconocidas como Alex Campos, Christine D’Clario, Barak, Redimi2, Tercer Cielo y Funky, quienes compartirán un repertorio enfocado en mensajes de esperanza, sanidad y restauración.

En cuanto a la boletería, en Medellín ya se encuentra el 80 % agotado, con pocas localidades disponibles. Para Bogotá, los interesados podrán acceder a un 30 % de descuento en las entradas hasta el próximo 8 de abril.

Con estos ajustes, la organización espera garantizar un evento seguro, emotivo y sin preocupaciones climáticas.