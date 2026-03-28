Gobierno Nacional aprobó el Conpes por 13 billones para modernizar las Fuerzas Armadas

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) es un organismo colegiado que asesora al Gobierno en los aspectos que se relacionan con el desarrollo económico y social del país.

Dentro de sus funciones se encuentra el diseño de metodologías para la elaboración de documentos que se generen en las diferentes dependencias del DNP, asesorar áreas técnicas en asuntos sobre metodologías en política económica, social, institucional y ambiental, presentar análisis y estudios sobre para el ejercicio de las funciones relacionadas con la Secretaria Técnica del Consejo Nacional, entre otras funciones.

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Conpes y la modernización de las Fuerzas Armadas

El Gobierno de Colombia aprobó un Conpes por el valor de 13 billones de pesos destinados a la modernización de las Fuerzas Armadas, tras ocho meses de estructuración del documento.

La inversión busca fortalecer la capacidad operativa mediante la adquisición de aeronaves de transporte táctico pesado, equipos de vigilancia marítima, helicópteros de transporte y sistemas antidrones.

La distribución de los recursos presupuestales quedó definida de la siguiente manera: el Ejército Nacional recibirá el 44,9% (5,8 billones de pesos), la Armada Nacional el 26,5% (3,4 billones de pesos), la Fuerza Aeroespacial Colombiana el 10,2% (1,3 billones de pesos) y la Policía Nacional el 18,3% (2,3 billones de pesos).

El anuncio se produjo en medio del debate sobre el uso de recursos del sector defensa, discusión que se intensificó tras el accidente de una aeronave militar en Putumayo donde murieron 69 soldados. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó que esta inversión forma parte de un plan más amplio que alcanza los 31,6 billones de pesos.

"Se tomó una decisión trascendental de asignar 16,8 billones de pesos para adquirir una capacidad superior que protegerá al pueblo colombiano durante los próximos 40 o 50 años", afirmó el ministro Sánchez.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la política gubernamental asegurando que se trata del mayor respaldo que se le ha dado a la fuerza pública en años recientes.

“Este es el Gobierno que más le ha dado a la Fuerza Pública. Solamente con el salario mínimo, cuántas familias realmente se han ayudado” explicó el ministro.

Presupuesto militar en Colombia

El documento contempla la compra de nuevos equipos, aviones de combate y tecnología para fortalecer las capacidades operativas. Según Sánchez, "proteger la vida, los derechos, la libertad del medioambiente es un deber constitucional, pero si no se dan las herramientas es imposible".

La aprobación del Conpes se conoce después de que la Contraloría General alertara sobre recortes en el presupuesto militar y baja ejecución presupuestal. Según el ente de control, el Ejército enfrentó una reducción de 152.805 millones de pesos en ejercicios anteriores.