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¿Qué se sabe sobre el estudiante que murió practicando boxeo en un colegio de Bogotá?

El joven tenía 16 años y estaba cursando el último grado. Las autoridades investigan.

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
02:50 p. m.
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Ocurrió un lamentable hecho en un colegio en el norte de Bogotá. Las autoridades informaron que un estudiante falleció durante un entrenamiento de boxeo.

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Alerta Bogotá conoció que la situación se dio en el Colegio Distrital Prado Veraniego Sede A en la localidad de Suba. El joven fue identificado como Johan Manuel Percy, de 16 años, que estaba cursando undécimo grado.

Se descarta que haya sido un hecho violento

De acuerdo con lo mencionado por la Secretaría de Educación, el caso se presentó durante el descanso del miércoles 27 de mayo. Al parecer, el menor recibió un duro golpe en el pecho que le hizo perder el conocimiento y tener complicaciones respiratorias.

Cuando se tuvo información de la emergencia, el Distrito puso en marcha los protocolos y el acompañamiento integral, tanto a la familia como al colegio. Al haber sido en una práctica de boxeo, se descarta que haya sido por una situación violenta.

La familia cuestionó que el servicio médico se demorara alrededor de 30 minutos, según conoció Alerta. Incluso, la hermana afirmó que fueron los compañeros quienes intentaron reanimarlo al aplicarle alcohol.

¿Hubo demora en la atención médica?

“Reitera su compromiso indeclinable con el cuidado, la protección y el bienestar de niñas, niños y jóvenes en los colegios y sus entornos. Está atenta al desarrollo de la investigación que adelanten las autoridades competentes y está dispuesta a aportar”, sostuvo la secretaría.

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La FM adicionó que en la investigación se revisará si, por un lado, el boxeo es una práctica autorizada para realizar en el colegio. Además, se analizará qué supervisión estaban teniendo los menores en el descanso y cuáles fueron los protocolos de atención.

Durante la jornada de este jueves 28 de mayo, la comunidad académica realizó una velatón en honor al joven y también lanzaron globos al cielo, con base en lo informado por Alerta.

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