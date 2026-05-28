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Cambio imprevisto en el precio del dólar en el cierre de hoy 28 de mayo de 2026

Descubra el precio exacto con el que el dólar cerró en Colombia hoy 28 de mayo de 2026.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 28 de 2026
02:44 p. m.
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En la mañana de este 28 de mayo de 2026, el precio del dólar en Colombia abrió exactamente en 3.625,000 pesos.

Sin embargo, a diferencia de los días anteriores, subió a lo largo de la jornada y, finalmente, cerró con tendencia al alza.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 28 de mayo de 2026

El Banco de la República de Colombia comunicó que el dólar cerró este 28 de mayo de 2026 en 3.640,000 pesos.

Teniendo en cuenta ese reporte, el ascenso, en comparación con la tasa de apertura, fue de 15 pesos.

Asimismo, la entidad bancaria encontró que la Tasa Promedio del Mercado ha fijado un precio de 3.646,629 pesos.

Es importante tener en cuenta que la Tasa Representativa del Mercado ha tenido las siguientes variaciones a lo largo de la semana:

  • Lunes 25 de mayo de 2026: 3.667,06 pesos.
  • Martes 26 de mayo de 2026: 3.667,06 pesos.
  • Miércoles 27 de mayo de 2026: 3.644,47 pesos.
  • Jueves 28 de mayo de 2026: 3.631,57 pesos.

Precio del dólar en Colombia: así se están comprando y vendiendo en las casas de cambio

Desde las primeras horas de este 28 de mayo de 2026, las casas de cambio han cobrado las siguientes tarifas:

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  • Bogotá: 3.650 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.710 pesos para venderlos.
  • Cali: 3.550 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.750 pesos para venderlos.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.980 pesos para venderlos.
  • Medellín: 3.620 pesos para que las casas de cambio compren dólares y 3.740 pesos para venderlos.
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