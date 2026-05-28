Golpe a ‘Los Pinos’: cae red de sicarios y microtráfico en Bogotá

La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron la desarticulación del grupo delincuencial ‘Los Pinos’, señalado de dedicarse al tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios en las localidades de Usaquén y San Cristóbal.

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La operación permitió la captura de 19 hombres y tres mujeres, quienes, según las autoridades, generaban rentas criminales cercanas a los 30 millones de pesos mensuales.

La investigación se desarrolló durante más de un año mediante labores de agente encubierto, seguimientos, vigilancias, entrevistas e interceptaciones telefónicas. Como resultado, se ejecutaron 20 diligencias de allanamiento y registro en diferentes puntos de Bogotá, donde además fueron incautados más de 350 gramos de marihuana, munición y cinco dispositivos móviles.

¿Cómo operaba la organización criminal ‘Los Pinos’ en Bogotá?

De acuerdo con las autoridades, la estructura delincuencial distribuía estupefacientes bajo la modalidad de menudeo a través de habitantes de calle ubicados en cambuches y de expendedores que operaban en parques y vías públicas de los barrios La Gloria y Los Libertadores. La droga era transportada desde la localidad de Usme en taxis y posteriormente dosificada en viviendas antes de ser distribuida.

Las investigaciones también permitieron establecer que el grupo marcaba la droga con un logo de panda y realizaba grafitis en parques, canchas y paredes de sectores donde mantenían influencia criminal. Según la Policía, esta práctica les permitía identificar zonas de control y distribución de estupefacientes.

¿Quiénes eran los principales cabecillas capturados?

Entre los imputados se encuentra alias Costa, señalado como uno de los cabecillas de la organización y quien, presuntamente, coordinaba las actividades criminales desde la cárcel de Cómbita. Las autoridades le atribuyen además el homicidio de un patrullero ocurrido en el barrio Restrepo en 2022.

Otro de los señalados es alias Santanderiano, identificado como segundo al mando y quien, según la investigación, coordinaba extorsiones, homicidios y venta de droga desde la cárcel de Jamundí.

También fue imputado alias Vega, considerado el tercer cabecilla de la estructura y presunto responsable de dos homicidios relacionados con ajustes de cuentas y conflictos personales.

A los capturados les fueron imputados delitos como concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra 16 de los procesados.