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Golpe a ‘Los Pinos’: cae red de sicarios y microtráfico en Bogotá

Las autoridades capturaron a 21 presuntos integrantes de la estructura delincuencial que operaba en Usaquén y San Cristóbal.

Banda Los Pinos Bogotá
FOTO: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN

mayo 28 de 2026
09:49 a. m.
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La Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron la desarticulación del grupo delincuencial ‘Los Pinos’, señalado de dedicarse al tráfico de estupefacientes, extorsiones y homicidios en las localidades de Usaquén y San Cristóbal.

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La operación permitió la captura de 19 hombres y tres mujeres, quienes, según las autoridades, generaban rentas criminales cercanas a los 30 millones de pesos mensuales.

La investigación se desarrolló durante más de un año mediante labores de agente encubierto, seguimientos, vigilancias, entrevistas e interceptaciones telefónicas. Como resultado, se ejecutaron 20 diligencias de allanamiento y registro en diferentes puntos de Bogotá, donde además fueron incautados más de 350 gramos de marihuana, munición y cinco dispositivos móviles.

¿Cómo operaba la organización criminal ‘Los Pinos’ en Bogotá?

De acuerdo con las autoridades, la estructura delincuencial distribuía estupefacientes bajo la modalidad de menudeo a través de habitantes de calle ubicados en cambuches y de expendedores que operaban en parques y vías públicas de los barrios La Gloria y Los Libertadores. La droga era transportada desde la localidad de Usme en taxis y posteriormente dosificada en viviendas antes de ser distribuida.

Las investigaciones también permitieron establecer que el grupo marcaba la droga con un logo de panda y realizaba grafitis en parques, canchas y paredes de sectores donde mantenían influencia criminal. Según la Policía, esta práctica les permitía identificar zonas de control y distribución de estupefacientes.

¿Quiénes eran los principales cabecillas capturados?

Entre los imputados se encuentra alias Costa, señalado como uno de los cabecillas de la organización y quien, presuntamente, coordinaba las actividades criminales desde la cárcel de Cómbita. Las autoridades le atribuyen además el homicidio de un patrullero ocurrido en el barrio Restrepo en 2022.

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Otro de los señalados es alias Santanderiano, identificado como segundo al mando y quien, según la investigación, coordinaba extorsiones, homicidios y venta de droga desde la cárcel de Jamundí.

También fue imputado alias Vega, considerado el tercer cabecilla de la estructura y presunto responsable de dos homicidios relacionados con ajustes de cuentas y conflictos personales.

A los capturados les fueron imputados delitos como concierto para delinquir, homicidio, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria. Un juez de la República dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra 16 de los procesados.

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