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Encuentran los restos de un reconocido boxeador que había desaparecido en Atlántico

Lo último que se supo es que el pasado fin de semana había tenido un combate que perdió.

Noticias RCN

mayo 13 de 2026
04:26 p. m.
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Un hallazgo macabro conmociona al mundo del boxeo. Los restos de Yeiner Gómez, alias La Pantera, fueron encontrados en una isla del municipio de Soledad, Atlántico.

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El púgil, considerado una promesa del boxeo nacional en la categoría super gallo, estaba desaparecido desde el pasado domingo 10 de mayo. La pelea fue organizada por World Boxing Association (WBA) en el Gimnasio Cuadrilátero Élite.

Perdió el combate del sábado 9 de mayo

“La pelea se perfila en una batalla donde la técnica de Gómez será puesta a prueba por el ímpetu de Galvis en un recinto que históricamente ha sido la cuna de grandes campeones mundiales”, así se promocionó el combate en redes.

Tras más de 24 horas de la desaparición, los campesinos de la zona descubrieron los restos del deportista y la identificación fue posible gracias a sus tatuajes característicos.

“Él tiene un tatuaje que dice Cristian, que es el hermano; y uno en el hombro con la cabeza de un dragón. Con eso nosotros lo tenemos identificado”, precisó Luz Marina Torres, su mamá.

Apasionado por el entrenamiento y la técnica

La última vez que fue visto con vida fue después de su combate del sábado. En esa pelea, aunque para muchos observadores fue el mejor en el cuadrilátero, terminó en derrota contra Leider Galvis.

Miguel Guzmán, uno de sus entrenadores, aseguró que el resultado ameritaba una revancha. En cuando al combate, consideró que fue emocionante para los presentes.

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‘La Pantera’ era reconocido por su pegada potente en el ring y mantenía una disciplina estricta de ejercicio. Sus compañeros de gimnasio en Barranquilla contaron que él llegaba a las 5:00 a.m. al entrenamiento y lo complementaba en la tarde. Siempre mantuvo un deseo de pulir la técnica.

Las autoridades adelantan la investigación para establecer las causas del trágico crimen. Todavía no se tiene alguna hipótesis.

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