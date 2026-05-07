Fue asesinada concejal del Centro Democrático en Obando, Valle del Cauca: esto se sabe

La Policía del Valle del Cauca confirmó el asesinato de Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático en el municipio de Obando, Valle del Cauca. El crimen ocurrió en la tarde de este 7 de mayo, según el reporte oficial, donde se informó que la cabildante fue atacada a disparos por dos hombres que escaparon en motocicleta.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, los presuntos responsables del homicidio se movilizaban en una motocicleta tipo NX. En el vehículo iban dos sujetos que, tras cometer el ataque, huyeron con dirección hacia el municipio de La Victoria.

Medidas tras el asesinato de la concejal en Obando

Tras conocerse el crimen, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad desplegaron un “plan candado” en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del asesinato de la concejal del Centro Democrático.

En una alerta dirigida a medios de comunicación, las autoridades indicaron que se adelantan labores de búsqueda y verificación de información para establecer el paradero de los implicados. Además, hicieron un llamado urgente a la comunidad para entregar cualquier dato que permita avanzar en la investigación.

La Policía pidió a los ciudadanos reportar información relevante a través de la línea de emergencia 123. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre móviles o posibles hipótesis relacionadas con el homicidio de Mileidy Villada en Obando, Valle del Cauca.

Pronunciamiento desde el Centro Democrático

Tras el crimen, desde el partido Centro Democrático se pronunciaron, rechazando un nuevo acto de violencia que afecta a la organización política. El diputado Rafael Rodríguez, coordinador de la colectividad, reaccionó en su cuenta de X.