CANAL RCN
Colombia

Fue asesinada concejal del Centro Democrático en Obando, Valle del Cauca: esto se sabe

Mileidy Villada, concejal en Obando, Valle del Cauca, fue atacada a disparos por dos hombres que huyeron en motocicleta.

Mileidy Villada concejal en Obando Valle
FOTO: Suministrada

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
03:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Policía del Valle del Cauca confirmó el asesinato de Mileidy Villada, concejal del Centro Democrático en el municipio de Obando, Valle del Cauca. El crimen ocurrió en la tarde de este 7 de mayo, según el reporte oficial, donde se informó que la cabildante fue atacada a disparos por dos hombres que escaparon en motocicleta.

Tres personas fueron brutalmente asesinadas en Valle: autoridades tienen una hipótesis
RELACIONADO

Tres personas fueron brutalmente asesinadas en Valle: autoridades tienen una hipótesis

De acuerdo con la información preliminar suministrada por las autoridades, los presuntos responsables del homicidio se movilizaban en una motocicleta tipo NX. En el vehículo iban dos sujetos que, tras cometer el ataque, huyeron con dirección hacia el municipio de La Victoria.

Medidas tras el asesinato de la concejal en Obando

Tras conocerse el crimen, la Policía Nacional y otros organismos de seguridad desplegaron un “plan candado” en la zona con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del asesinato de la concejal del Centro Democrático.

En una alerta dirigida a medios de comunicación, las autoridades indicaron que se adelantan labores de búsqueda y verificación de información para establecer el paradero de los implicados. Además, hicieron un llamado urgente a la comunidad para entregar cualquier dato que permita avanzar en la investigación.

La Policía pidió a los ciudadanos reportar información relevante a través de la línea de emergencia 123. Hasta el momento, las autoridades no han entregado detalles adicionales sobre móviles o posibles hipótesis relacionadas con el homicidio de Mileidy Villada en Obando, Valle del Cauca.

Pronunciamiento desde el Centro Democrático

Tras el crimen, desde el partido Centro Democrático se pronunciaron, rechazando un nuevo acto de violencia que afecta a la organización política. El diputado Rafael Rodríguez, coordinador de la colectividad, reaccionó en su cuenta de X.

Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a su familia, amigos y comunidad en este difícil momento. Solicitamos a las autoridades pronta claridad sobre los hechos y acciones contundentes frente a la grave situación de seguridad que atraviesa el departamento.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Antioquia

Mindefensa sobre el periodista Mateo Pérez: "No tenemos confirmado que esté muerto, lo estamos buscando"

Medellín

Pánico en reconocido sector de Medellín tras ataque con granada contra un casino

EPS

Joven motociclista podría perder la movilidad de una pierna por deuda de la Nueva EPS con Medical

Otras Noticias

Santa Fe

Independiente Santa Fe aún puede clasificar en Libertadores: estas son las cuentas

Santa Fe, a pesar de solo tener dos puntos, puede clasificar a octavos de final de Copa Libertadores.

Shakira

¡Estamos listos! Shakira presentó la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026

La barranquillera sorprendió al compartir un fragmento de la nueva canción para celebrar la Copa del Mundo.

Medio oriente

Cerca de 1.500 buques están atrapados en el Golfo Pérsico por crisis en Medio Oriente

Dólar

Dólar en Colombia cerró con fuerte subida HOY 7 de mayo: así quedó el precio

EPS

¿Se puede o no salvar el sistema de salud tras el choque entre Gobierno y Consejo de Estado?