Sujeto atropelló a una perrita en Soacha, habría fingido llevarla al veterinario y resultó abandonada en el camino

Un indignante caso de presunto maltrato animal se presentó en las horas más recientes en el municipio de Soacha, en el barrio La María, en donde, según el testimonio de varios residentes del sector, un sujeto atropelló a una canina y posteriormente la dejó abandonada a su suerte.

Los videos, que ya circulan en redes sociales, muestran cuando la comunidad encuentra nuevamente a la canina abandonada tras haber sido presuntamente llevada por el mismo sujeto al médico veterinario.

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¿Qué pasó con la perrita en Soacha?

Las imágenes, que ya se han tomado las redes sociales, dejan ver el instante en el que el sujeto, que iba conduciendo un vehículo blanco, es detenido por la ciudadanía tras atropellar a una canina que se encontraba cruzando la calle. Ante la reacción del hombre de continuar con su trayecto, la ciudadanía intervino en su camino para evitar su huida.

Los cuestionamientos por parte de los presentes habrían obligado, al parecer, a que el sujeto recogiera al animal para prestarle la atención médica, pues en los clips se logra percibir el llanto desesperado de la perrita que se encontraba inmóvil en el suelo.

Sin embargo, horas más tarde, la comunidad encontró nuevamente a la peluda herida sobre un andén. Según manifestaron los habitantes del sector, el sujeto la habría abandonado en el camino cuando aparentemente se había dispuesto a llevarla a recibir atención veterinaria.

Según usuarios, la canina herida posee sus patas traseras fracturadas por lo que hasta ahora se desconoce su estado de salud actual. Sin embargo, las reacciones no se han hecho esperar ya que los ciudadanos han hecho un llamado a las autoridades para dar con el paradero del responsable.

Leyes contra el maltrato animal en Colombia

Según la ley 2455 del 2025, el que maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Las penas contempladas aumentarán de la mitad a tres cuartas partes cuando la conducta se comete en vía o sitio público. Así mismo, cuando alguno de los delitos mencionados se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.