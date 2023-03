Estudiantes en Cartagena llevan un mes sin clases: cambiaron los cuadernos por carteles

Los estudiantes en Cartagena cambiaron los cuadernos por carteles en los que exigen restablecimiento del servicio de aseo. Causa que los ha llevado a cumplir más de un mes sin clases, y ellos con sus padres y docentes viven el drama de no poder continuar su formación académica.

Padres de los estudiantes lamentan el estado del colegio de Cartagena

Brenquix Tiberio, madre de uno de los estudiantes, lamentó el estado de las instalaciones del colegio.

“No tienen una infraestructura para recibir clases. Ella está conmocionada, me dice, mamá por fin voy a graduarme, quiero ser doctora, quiero ingresar a la universidad, y esto me da sentimiento porque, así como mi hija hay muchos niños que no tienen la oportunidad por lo que se está presentando”

Para los padres de familia esta situación ha generado varías problemáticas en sus hijos, teniendo en cuenta que no hay alternativas para reponer las clases pérdidas.

Por esa razón, José Manuela Almanza, padre de otro de los estudiantes afectados, aseguró que su hijo “se siente triste” por no ir al colegio.

“Los niños están en las habitaciones jugando todo el tiempo en el computador, porque quieren ir al colegio, pero no puedo ir. Entonces los niños están perdiendo ese contacto con los otros jovencitos, con lo otros compañeros, se sienten tristes, se sienten abogados y quieren estar en el entorno escolar”

Pronunciamiento de las autoridades sobre colegio en Cartagena

En un comunicado la bolsa mercantil de Colombia, donde se lleva a cabo la licitación del servicio de aseo, que la rueda de negocios se llevará a cabo este 16 de marzo.

