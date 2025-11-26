CANAL RCN
Colombia Video

Jóvenes en Chocó tuvieron una gran oportunidad con la educación tecnológica: ¿De qué se trató?

Los estudiantes de una institución de Tagachí participaron en una jornada de robótica.

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
09:10 a. m.
Un evento de robótica realizado en Quibdó reunió a estudiantes de instituciones educativas urbanas y rurales, quienes encontraron en la tecnología una oportunidad para proyectar su futuro y fortalecer sus habilidades en ciencia, ingeniería y matemáticas.

La iniciativa representa un esfuerzo significativo por acercar la educación tecnológica a zonas tradicionalmente excluidas de estas oportunidades. Se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chocó.

Jóvenes aprendieron de robótica

“Este será un proceso continuo que permitirá fortalecer el aprendizaje práctico y el pensamiento innovador, además de desarrollar habilidades tecnológicas en los estudiantes, en aras de promover su interés por la ciencia, la tecnología y la creatividad aplicada al desarrollo del territorio”, señaló la Alcaldía.

Por primera vez, estudiantes de la Institución Educativa Agropecuaria Tagachí viajaron más de 100 kilómetros para participar en esta experiencia. “Están muy contentos con la oportunidad que se les ha dado”, declaró uno de los organizadores.

El evento se desarrolló en un espacio que acercó a los jóvenes chocoanos al futuro de la programación y la robótica, áreas consideradas fundamentales para el desarrollo profesional de las próximas décadas.

“Va a acercar a nuestros jóvenes”

Los participantes tuvieron la oportunidad de trabajar con equipos tecnológicos y desarrollar proyectos que integraron conocimientos de diferentes disciplinas.

Rafael Bolaños Pinto, alcalde de la capital chocoana, destacó el evento: “Es acercar a nuestros jóvenes, a nuestros y nuestras jóvenes con oportunidades reales y de valor”.

La zona rural para nosotros es fundamental, por eso hicimos un esfuerzo importante para que ellos vinieran y pudieran, de otra manera, competir con nosotros y también aprender.

