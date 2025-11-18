VIDEO | Así ejecutaba sus ataques una banda extorsionista que sembró terror con explosivos en Chocó

En el departamento del Chocó crece la violencia, las intimidaciones y los cobros ilegales que desde hace meses afectan a comerciantes y habitantes.

La presión contra la comunidad se intensificó por cuenta de una organización criminal señalada de utilizar explosivos, granadas y ataques directos contra quienes se negaban a entregar el dinero de las extorsiones.

RELACIONADO Celular de alias El Viejo reveló seguimientos a Miguel Uribe y fotos del arma usada en el magnicidio

En medio de esto, las autoridades accedieron a videos que exponen sin filtros cómo actuaban los responsables.

Son grabaciones que permiten ver, cuadro a cuadro, la forma en que esta estructura ejecutaba sus atentados.

Descubren banda de extorsionistas que atacan con explosivos en Chocó

Las imágenes revelan la ruta exacta de la violencia utilizada por la banda.

La organización, descrita por las autoridades como un grupo criminal con capacidad para cometer acciones terroristas, intimidaba sistemáticamente a sus víctimas mediante amenazas y ataques directos.

De acuerdo con la información oficial, sus integrantes recurrían a explosivos y granadas para obligar a comerciantes y residentes a pagar altas sumas de dinero. Quienes se negaban eran convertidos en objetivo.

Videos revelan cómo ejecutaban sus ataques

En una de las grabaciones se aprecia a un individuo que llega hasta lo que parece ser una vivienda. Desde el exterior arroja un explosivo y, sin detenerse a verificar nada, se sube a una motocicleta donde un segundo sujeto lo espera encendido.

RELACIONADO El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Ambos se alejan con rapidez. Apenas segundos después, el artefacto detona.

Otro video registra un ataque diferente: se observa cómo prenden fuego a un establecimiento que ya se encontraba cerrado.

Frente a la gravedad de estos atentados, la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía, desplegó un operativo de gran magnitud. En esa búsqueda fueron ubicados en los municipios de Unión Panamericana y Quibdó los dos hombres más buscados por estos hechos.

Las capturas se dieron luego de labores que permitieron confirmar su presencia en estas zonas del departamento.

¿Cuál es la banda que extorsiona con explosivos en Chocó?

El director del Gaula de la Policía Nacional, Edgar Correa, explicó que en el procedimiento fueron arrestados cuatro presuntos miembros del grupo delincuencial conocido como Los Palmeños.

De acuerdo con su declaración, estas personas serían responsables de extorsiones y ataques contra comerciantes y sus establecimientos en el departamento del Chocó.

Ahora, los capturados deberán enfrentar los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, terrorismo y extorsión agravada, relacionados con los múltiples hechos cometidos contra residentes y comerciantes de varios municipios.