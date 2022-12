Día clave para Hidroituango: Este miércoles serán evacuadas las comunidades e iniciarán pruebas

A partir de las 8:00 de la mañana de este 14 de diciembre iniciará la evacuación preventiva de las comunidades de 24 sectores en 4 municipios aguas abajo, y, a las 9:00 a.m. se espera que las 5.220 personas tendrán que estar en los 17 puntos de concentración.

Los sectores más cercanos al proyecto son cuatro veredas de Ituango y Briceño seguidas por los corregimientos de Puerto Valdivia y El Doce. A través de 24 juntas de acción comunal y 700 colaboradores y organismos de socorro se coordinará la salida y el regreso de los ciudadanos de 2.573 viviendas deberán permanecer desocupadas pro cerca de siete horas.

Noticias RCN llegó hasta el centro de monitoreo técnico de Hidroituango para conocer qué prueba se va a realizar en el megaproyecto.

Es una prueba de ensayo de rechazo de fuerza a máxima potencia, es decir, van a empezar a llevar agua hasta la unidad para llegar a 169 metros cúbicos por segundo, para generar 260 megavatios de energía.

La primera prueba para una de las turbinas se va a llevar a cabo a las 9:00 a.m. y la otra a las 11:00 a.m., cada ensayo tiene una duración estimada de hora y media, por lo tanto, en la tarde de este miércoles se conocerá el resultado de las pruebas que determinarán si Hidroituango puede declarar la entrada comercial y de manera continua de estas dos unidades.

Este sería el último desafío que se requiere para que las unidades empiecen a generar energía para el país.

“Estas pruebas se van a realizar una a las 9:00 a.m. Nosotros aspiramos que, en el marco de una hora y media, no dure tanto, tenemos esa holgura, y a las 11:00 a.m. haríamos lo mismo con la otra unidad. Eso quiere decir que a la 1:00 p.m. ya tendríamos el balance de esas pruebas”, afirmó Jorge Carrillo, gerente EPM.