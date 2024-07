Alcalde de Chipaque habla sobre acusaciones de violación en su contra

Yuri Castellanos, ingeniera ambiental, denunció el presunto abuso del que habría sido víctima entre la noche del 13 y la madrugada del 14 de diciembre de 2023. Ella acusó a Camilo Pardo, su entonces jefe y alcalde del municipio de Chipaque en Cundinamarca.

Seis meses después de lo sucedido Camilo Pardo, por primera vez, habla ante un medio de comunicación. Noticias RCN solo cumple con su labor de escuchar a todas las partes referidas.

La denuncia de Yuri Castellanos sobre presunto abuso sexual contra exalcalde de Chipaque

“Dejan a cada uno de los integrantes ahí en el municipio y yo que vi hacia este lado y la única mujer que no dejan es a mí. Y empieza mi paseo de la muerte”, aseguró la joven trabajadora que denunció ante Noticias RCN.

La joven aseguró que ella empezó a confiar en el discurso del mandatario por los temas que trataba.

“Él convencía, él tenía un discurso de adulto mayor, de mujer de niñez, un discurso político muy bueno y era un gestor para el municipio que impulsó mucho a Chipaque”, aseguró Yuri quien además denunció que previamente al abuso el alcalde la habría acosado durante meses.

La joven afirmó durante su entrevista con este medio que ella había sido obligada a consumir alcohol a pesar de su reticencia y que durante una reunión de trabajo previa al presunto abuso, el alcalde le habría tocado el cuerpo en contra de su voluntad.

“Yo no quería tomar, él como era quien estaba sirviendo los tragos no es una persona que toma mesurada, él sirve las copas llenas, yo no quería y él me embute el trago”, aseguró la joven.

“Me siento y ahí empieza él a tocarme las piernas. Yo tenía una camisa y la tenía metida por dentro del pantalón, él me la saca y era cogerme y a tocarme y yo le decía que no, que me dejara quieta, que no me tocara, que no me molestara”, aseguró la joven.

En videos de cámaras de seguridad, que no tienen sonido, se puede ver al alcalde haciendo las acciones descritas por la joven: tocando sus piernas y sacándole la camisa del pantalón.

Según Camilo Pardo todo lo que pasó esa noche obedecía a una relación extramatrimonial que tenía con la joven. Sin embargo Yuri Castellanos ha insistido ante las autoridades que no recuerda nada de lo que pasó esa noche, cree que se golpeó cuando al salir del lugar subió a la camioneta de su jefe.

Alcalde de Chipaque habla de acusaciones de violencia sexual en su contra

Un video de más de 5 horas que registra los momentos previos al supuesto abuso es una de las pruebas con la que el ex alcalde y su defensa intentan probar que fue lo que pasó ese día.

En las imágenes se registra una reunión en un restaurante ubicado a las afueras del municipio y a la que asistieron el alcalde y algunos funcionarios. Allí el acusado se encontró con Yuri, el motivo de ese encuentro, que coincide en las dos versiones, era la firma de unos documentos oficiales.

A las 5:57 p. m. se puede ver a la joven llegar al sitio, según el relato de la presunta víctima ella fue obligada a sentarse al lado de su jefe, sin embargo el alcalde asegura lo contrario.

“Ella llega de manera voluntaria y se sienta al lado mío. Nunca le obligo, ni me levanto a sentarla. Es más ella saluda absolutamente a todo el mundo y luego da la vuelta y se sienta al lado”, dijo el alcalde.

En menos de cinco minutos se dio la firma de dicho documento, en cámara se puede ver que la joven permaneció en el lugar, dice que obligada, y que varias situaciones como el consumo de alcohol y tocamientos en su pierna y espalda baja se dieron en contra de su voluntad.

Camilo insiste en que nunca la forzó; “Ella manifiesta que yo la emborracho, si usted mira en todas las horas de vídeo, ella toma de manera voluntaria, es más compartimos y brindamos; me da trago a mí, yo le doy algunos tragos, pero si usted mira yo tomo casi el doble o el triple, que también lo tenemos como prueba técnica, de lo que ella consume”.

Respecto a los tocamientos denunciados por la joven, el acusado insiste en que fueron mutuos y consentidos.

“Nosotros entrelazamos las manos, nos abrazamos, ella me arreglaba el saco, ella se reía y me abrazaba, ella me cogía la cara, yo le cogía la cara. Obviamente había como un consentimiento mutuo”, asegura el alcalde.

Camilo afirma que entre él y la joven existía cercanía por una supuesta relación sentimental que ambos habían llevado durante unos meses posteriores al presunto episodio de violación.

“[Teníamos] una relación afectiva, yo soy un tipo casado, con hijos, ese es un gran error, le fui infiel a mi esposa, pero realmente ese día ya tendríamos una relación de tiempo atrás”, dijo el alcalde.

Respecto al presunto episodio de abuso denunciado por Yuri, el exalcalde insiste en que todo fue consentido.

“Ella se sube al carro de manera voluntaria y ella tiene una relación conmigo antes del Boquerón de manera voluntaria, totalmente despierta. En ningún momento la abusé”, aseguró Pardo.