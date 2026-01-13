Exequias de Yeison Jiménez serán realizadas en ceremonia privada en el norte de Bogotá

A menos de 72 horas del accidente en el que murió junto a parte de su equipo, en un vuelo que cubría la ruta Paipa – Medellín, el cantautor colombiano Yeison Jiménez fue velado en un evento privado, al que asistieron familiares y amigos, en la funeraria Jardines del Recuerdo, en la Autopista Norte de Bogotá.

Sobre las 2:00 de la tarde del martes, 13 de enero, realizarán sus exequias y el cuerpo del intérprete de éxitos como “Vuelve y me pasa”, “Ya no, mi amor”, “Por qué la envidia” y “Mi venganza” será cremado.

Las honras fúnebres son acompañadas por los seres queridos de su mánager, Jefferson Osorio, cuyos restos fueron entregados, al igual que los de Yeison, la noche del lunes.

Fanáticos del cantante acompañaron la caravana con sus restos, que salió de Capillas de la Fe, en la localidad de Barrios Unidos, rumbo a la Autopista Norte, coreando sus canciones y sonando el claxon para acompañarlo en su último viaje.

¿Cuándo se realizará el homenaje público del cantante y qué se sabe de las otras víctimas del siniestro?

El equipo del cantante informó que el homenaje público del cantante se realizará en el Movistar Arena de Bogotá, el miércoles 14 de enero.

Los asistentes podrán ingresar en dos jornadas, de 12:00 p.m. a 4:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. No se permitirá el ingreso de menores de 16 años o bebidas embriagantes, según el comunicado.

Se espera que, en el transcurso del martes, los restos de los demás ocupantes de la avioneta: el piloto Hernando Torres; el primo del cantante, Juan Manuel Rodríguez; su personal manager, Óscar Marín, y su filmmaker, Weisman Mora, sean entregados a sus familiares.

Además, las autoridades avanzan en la investigación del siniestro. De acuerdo con la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas: “La aeronave, al parecer, realizó el despegue sin una elevación adecuada, mantuvo el vuelo durante algunos minutos y, al parecer, hubo un intento de giro, que es interpretado, hasta ahora, como un intento por regresar a la pista. La colisión se registró a 2,1 kilómetros de distancia, en un cultivo de cebollas”.