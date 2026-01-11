Así es como los familiares de Yeison Jiménez deciden recordarlo tras su muerte: “Tenía corazón para todo el mundo”

Mientras fanáticos en todo el país honran la memoria del cantante Yeison Jiménez con murales, mensajes de apoyo y coreando sus canciones, su familia en Manzanares, Caldas, llora la pérdida de un ícono que fue hijo, sobrino, primo y amigo, antes de alcanzar la fama.

En diálogo con Noticias RCN, Camilo García, primo del cantautor recordó que "tenía corazón para todo el mundo. Ustedes mismos pueden verlo. Era un artista tan grande y todo el mundo lo quería por su corazón enorme. Mi mamá, por ejemplo, recién estuvo hablando de lo que hizo en diciembre: estaba repartiendo velitas y dando dinero para la comidita de esa noche”.

Jiménez nunca se olvidó de su familia ni dejó de visitarlos:

Además de su talento para la música, el intérprete de éxitos como “Vuelve y Me Pasa”, “Por Qué la Envidia” y “Mi Venganza” siempre fue cercano a su familia y buscaba ayudarlos, incluso, en medio de su agenda apretada.

Esneda Jiménez, tía del artista, recordó cómo la tomó por sorpresa cuando vio el estado en el que se encontraba su vivienda y “se puso la meta de organizarla y transformar” su calidad de vida.

El país llora junto a ellos la pérdida de un joven que, como indicó García, se caracterizaba por su calidad humana y humildad, pese a la fama: "El mensaje que quiero enviarle, como él decía: Yeison Jiménez con el corazón y con ese mismo corazón lo vamos a recordar”.

¿Quiénes acompañaban al artista en la avioneta?

De acuerdo con las autoridades aeronáuticas, Jiménez iba en la avioneta junto al piloto Hernando Torres; su primo, Juan Manuel Rodríguez; personal manager, Óscar Marín; manager, Jefferson Osorio, y flimmaker, Weisman Mora.

Ninguno logró sobrevivir y sus restos fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Bogotá. Según el último reporte sus restos serán entregados el lunes festivo, 12 de enero.