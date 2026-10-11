CANAL RCN
Colombia Video

Empezó a vender helados y a hacer rifas para costear el tratamiento de su hija: Sanitas no ha entregado sus autorizaciones

La interrupción del tratamiento podría afectar la salud de la menor, diagnosticada con una enfermedad huérfana.

Noticias RCN

noviembre 10 de 2026
03:32 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A falta de una respuesta en la EPS Sanitas para continuar el tratamiento de su hija, diagnosticada con una enfermedad huérfana a sus ocho años, Lizbeth Vargas García decidió empezar a vender helados y a hacer rifas en Cesar para costear ella misma los medicamentos de su pequeña Ruth Sofía.

La menor se enfrenta a una encefalopatía epiléptica por deficiencia del gen CDKL5, que la obliga a estar conectada a una bala de oxígeno para mantener estables sus pulmones y a seguir de manera rigurosa un esquema farmacológico para evitar convulsionar.

Pacientes de Sanitas, a partir del 1 de noviembre cambia la dispensación de medicamentos
RELACIONADO

Pacientes de Sanitas, a partir del 1 de noviembre cambia la dispensación de medicamentos

Sin embargo, la EPS ha dejado de entregar la autorización de sus medicamentos; lo que compromete el estado de la pequeña y las finanzas de su familia.

Lizbeth advierte que dejaron de contestarle en la EPS:

En diálogo con Noticias RCN, Lizbeth advirtió que la que enfrenta su pequeña Ruth “es una enfermedad muy difícil. Es difícil, controlar sus convulsiones y ellos (los de EPS Sanitas) han puesto miles de trabas para decirme por qué no nos han dado las autorizaciones. Ni siquiera me contestan ya”.

Así podrá consultar cómo avanzan los pendientes de las EPS en el 'Tablero Público'
RELACIONADO

Así podrá consultar cómo avanzan los pendientes de las EPS en el 'Tablero Público'

Han pasado semanas desde que EPS Sanitas cumplía con la entrega de medicamentos para Ruth y autorizaba sin trabas las terapias que necesita para continuar su tratamiento; lo que se ha vuelto evidente en el estado de salud de la menor:

“Yo hoy tengo a la niña en casa con una infección respiratoria. He tratado de no llevarla a urgencias, porque la última vez le dieron en la clínica otros tres virus”. Este noticiero trató de contactar a representantes de la entidad prestadora de salud en Aguachica, Cesar, pero dijeron no estar autorizados para referirse al caso.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Catatumbo

Así se desarrolló la operación NOAH en el Catatumbo: contundente golpe contra las disidencias

Inseguridad en Bogotá

Exhibían sus armas en redes y estarían detrás de nueve homicidios: así cayó una banda en Bogotá

Miguel Uribe

Exclusivo | JEP pide establecer posible vinculación de Sandra Ramírez con magnicidio de Miguel Uribe

Otras Noticias

Indonesia

Nuevo fuerte sismo 'sacudió' al mundo HOY 10 de noviembre: esto se informó

La profundidad de este movimiento telúrico fue de 10 kilómetros. ¿Qué más se ha conocido?

Artistas

Confirman nuevos artistas para el Órale Wey Fest Mexa 2026 en Bogotá: vea el cartel completo

Órale Wey Fest Mexa 2026 en Bogotá confirma nuevos artistas. Conozca el cartel completo, la fecha del festival y cuándo comprar las boletas.

Dólar

Nuevo incremento en el precio del dólar: así cerró hoy 10 de noviembre de 2026

Cuidado personal

Claves que la ciencia da para elegir correctamente un colchón y una almohada

Luis Díaz

¿Luis Díaz como reemplazo de Kvaratskhelia en PSG? Ya hay respuesta tras el rumor