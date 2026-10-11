Empezó a vender helados y a hacer rifas para costear el tratamiento de su hija: Sanitas no ha entregado sus autorizaciones

A falta de una respuesta en la EPS Sanitas para continuar el tratamiento de su hija, diagnosticada con una enfermedad huérfana a sus ocho años, Lizbeth Vargas García decidió empezar a vender helados y a hacer rifas en Cesar para costear ella misma los medicamentos de su pequeña Ruth Sofía.

La menor se enfrenta a una encefalopatía epiléptica por deficiencia del gen CDKL5, que la obliga a estar conectada a una bala de oxígeno para mantener estables sus pulmones y a seguir de manera rigurosa un esquema farmacológico para evitar convulsionar.

Sin embargo, la EPS ha dejado de entregar la autorización de sus medicamentos; lo que compromete el estado de la pequeña y las finanzas de su familia.

Lizbeth advierte que dejaron de contestarle en la EPS:

En diálogo con Noticias RCN, Lizbeth advirtió que la que enfrenta su pequeña Ruth “es una enfermedad muy difícil. Es difícil, controlar sus convulsiones y ellos (los de EPS Sanitas) han puesto miles de trabas para decirme por qué no nos han dado las autorizaciones. Ni siquiera me contestan ya”.

Han pasado semanas desde que EPS Sanitas cumplía con la entrega de medicamentos para Ruth y autorizaba sin trabas las terapias que necesita para continuar su tratamiento; lo que se ha vuelto evidente en el estado de salud de la menor:

“Yo hoy tengo a la niña en casa con una infección respiratoria. He tratado de no llevarla a urgencias, porque la última vez le dieron en la clínica otros tres virus”. Este noticiero trató de contactar a representantes de la entidad prestadora de salud en Aguachica, Cesar, pero dijeron no estar autorizados para referirse al caso.