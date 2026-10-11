Confirman nuevos artistas para el Órale Wey Fest Mexa 2026 en Bogotá: vea el cartel completo

La música mexicana volverá a tomarse Bogotá con la segunda edición del Órale Wey Fest Mexa 2026, que se realizará el próximo 12 de diciembre en el Estadio Vive Claro.

La organización confirmó nuevos artistas que compartirán escenario con algunas de las figuras más reconocidas del regional mexicano.

Después de agotar su boletería en menos de dos horas durante su primera edición en 2025, el festival regresa con una programación que incluye corridos, música norteña y cumbia, además de una experiencia dedicada a la cultura mexicana.

¿Qué artistas estarán en el Órale Wey Fest Mexa 2026?

El cartel estará encabezado por Tito Double P, Christian Nodal y Julión Álvarez, tres exponentes que representan diferentes generaciones de la música mexicana.

Tito Double P llegará con los corridos que lo han convertido en uno de los artistas destacados del momento, mientras que Christian Nodal interpretará sus éxitos del regional mexicano. Por su parte, Julión Álvarez regresará a Colombia para encontrarse con sus seguidores.

A ellos se suman Los Dos Carnales, Lenin Ramírez y Emmanuel Cortes, quien ha ganado reconocimiento internacional gracias a su canción “Amor”, que logró ingresar al Billboard Hot 100.

La programación también incluirá a Patria Chica y Cumbia Pedregal, agrupaciones encargadas de aportar sonidos tradicionales y ritmos de cumbia.

Con esta combinación, los organizadores buscan reunir diferentes estilos musicales en una misma jornada.

¿Cuándo comienza la venta de boletas para el Órale Wey Fest Mexa 2026?

De acuerdo con el anuncio de los organizadores, la nueva preventa exclusiva para clientes de Banco Falabella comenzó este martes 10 de noviembre, a las 10:00 a. m., y tendrá una duración de 48 horas.

La venta general de esta etapa está anunciada para el jueves 12 de noviembre, desde las 10:00 a. m., a través de Ticketmaster.

Los interesados podrán consultar las localidades y condiciones de compra en la plataforma oficial.