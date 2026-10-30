CANAL RCN
Colombia Video

Pacientes de Sanitas, a partir del 1 de noviembre cambia la dispensación de medicamentos

Los gestores farmacéuticos en Bogotá dejarán de ser Cruz Verde y Audifarma, para medicamentos que no están en el plan de beneficios en salud.

Gloribeth Pardo

octubre 30 de 2026
03:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Sanitas, la segunda EPS con más afiliados del país, cerca de 6.1 millones de personas, anunció cambios en la dispensación de medicamentos, a partir del 1 de noviembre de 2026.

En Bogotá el distribuidor dejará de ser Cruz Verde y pasará a ser Colsubsidio. Un traslado que inició el 1 de octubre, con la entrega de medicamentos de alta tecnología, que no están en el plan de beneficios en salud, en Colsubsidio. Algo que solía hacer Audifarma.

Sin embargo, con el cambio de distribuidor, todos los medicamentos para afiliados de EPS Sanitas en la capital del país serán entregados por Colsubsidio, desde noviembre.

Así podrá consultar cómo avanzan los pendientes de las EPS en el 'Tablero Público'
RELACIONADO

Así podrá consultar cómo avanzan los pendientes de las EPS en el 'Tablero Público'

¿Qué dispensario entregará los medicamentos para afiliados de EPS Sanitas en otras ciudades?

Dependiendo de la región, cambia el dispensario de medicamentos para afiliados de EPS Sanitas.

En Medellín pasará de ser Cohan y Cruz Verde a Ramédicas, en Cali pasará de ser Cruz Verde a Cafam, en Barranquilla pasará de ser Cruz Verde a Éticos, en Bucaramanga pasará de ser Cruz Verde a Disfarma, en Tunja pasará de ser Cohan a Colsubsidio, en Popayán pasará de ser Cruz Verde a Medisfarma, en Santa Marta pasará de ser Cruz Verde a Éticos, en Villavicencio pasará de ser Cruz Verde a Cafam, en Pasto pasará de ser Genhospi a Audifarma, en San Andrés pasará de ser Cruz Verde a Éticos, en Ibagué pasará de ser Cruz Verde a Disfarma, en Neiva pasará de ser Cruz Verde a Ramédicas, en Montería pasará de ser Cohan a Éticos y en Quibdó pasará de ser Cohan a Humsalud.

Cruz Verde no renovará contrato con EPS Sanitas para la entrega de medicamentos
RELACIONADO

Cruz Verde no renovará contrato con EPS Sanitas para la entrega de medicamentos

¿Cómo consultar los nuevos dispensarios de medicamentos de EPS Sanitas?

Los afiliados pueden consultar los nuevos dispensarios de EPS Sanitas en otras ciudades y municipios, en la sección gestores farmacéuticos de la página: www.epssanitas.com.

En caso de ser Colsubsidio, podrán agendar su cita para reclamar medicamentos o solicitar la entrega por domicilio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Drones Reaper de Estados Unidos ya están en Colombia: así serán utilizados contra grupos criminales

Caldas

Sale el mayor Edgar Pérez de la cárcel de La Dorada por escándalo de las cirugías de ‘Pichi’

Alimentos

Expertos advierten sobre los riesgos del exceso de dulces en Halloween y entregan recomendaciones para los padres

Otras Noticias

América de Cali

En América de Cali fueron contundentes sobre las deudas con sus jugadores: "Estamos al día"

Desde las directivas del cuadro caleño explicaron cómo están las finanzas de la institución y aclararon si hay deudas con el plantel.

Terremoto

Se registró un fuerte sismo en una zona del mundo: esta fue la magnitud

Las autoridades realizaron el monitoreo respectivo y se comunicaron. Descubra aquí los detalles.

Finanzas personales

Ley de Rescate Fiscal en Colombia: Así funcionará la nueva devolución del IVA al 100%

Invima

Invima alerta por venta de productos Oreo fraudulentos en Colombia: estas son las referencias

Viral

¿De qué disfrazarse este Halloween? Los personajes que son tendencia en 2026