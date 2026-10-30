Pacientes de Sanitas, a partir del 1 de noviembre cambia la dispensación de medicamentos

Sanitas, la segunda EPS con más afiliados del país, cerca de 6.1 millones de personas, anunció cambios en la dispensación de medicamentos, a partir del 1 de noviembre de 2026.

En Bogotá el distribuidor dejará de ser Cruz Verde y pasará a ser Colsubsidio. Un traslado que inició el 1 de octubre, con la entrega de medicamentos de alta tecnología, que no están en el plan de beneficios en salud, en Colsubsidio. Algo que solía hacer Audifarma.

Sin embargo, con el cambio de distribuidor, todos los medicamentos para afiliados de EPS Sanitas en la capital del país serán entregados por Colsubsidio, desde noviembre.

¿Qué dispensario entregará los medicamentos para afiliados de EPS Sanitas en otras ciudades?

Dependiendo de la región, cambia el dispensario de medicamentos para afiliados de EPS Sanitas.

En Medellín pasará de ser Cohan y Cruz Verde a Ramédicas, en Cali pasará de ser Cruz Verde a Cafam, en Barranquilla pasará de ser Cruz Verde a Éticos, en Bucaramanga pasará de ser Cruz Verde a Disfarma, en Tunja pasará de ser Cohan a Colsubsidio, en Popayán pasará de ser Cruz Verde a Medisfarma, en Santa Marta pasará de ser Cruz Verde a Éticos, en Villavicencio pasará de ser Cruz Verde a Cafam, en Pasto pasará de ser Genhospi a Audifarma, en San Andrés pasará de ser Cruz Verde a Éticos, en Ibagué pasará de ser Cruz Verde a Disfarma, en Neiva pasará de ser Cruz Verde a Ramédicas, en Montería pasará de ser Cohan a Éticos y en Quibdó pasará de ser Cohan a Humsalud.

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¿Cómo consultar los nuevos dispensarios de medicamentos de EPS Sanitas?

Los afiliados pueden consultar los nuevos dispensarios de EPS Sanitas en otras ciudades y municipios, en la sección gestores farmacéuticos de la página: www.epssanitas.com.

En caso de ser Colsubsidio, podrán agendar su cita para reclamar medicamentos o solicitar la entrega por domicilio.