Aerolínea de bajo costo en el país estrena ruta a este destino: estos son los precios y fechas

La aerolínea de bajo costo Wingo dio un paso determinante en su estrategia de expansión internacional al poner en marcha su nueva ruta directa que conecta el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá con el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, República Dominicana.

Con este movimiento, la compañía se posiciona temporalmente como la única aerolínea en ofrecer un trayecto sin escalas entre Colombia y esta histórica y turística zona de la costa norte dominicana.

La inauguración oficial de la ruta se llevó a cabo en la terminal aérea de la capital colombiana y contó con la participación de directivos de la aerolínea, representantes de la Aeronáutica Civil, ProColombia, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y la Embajada de República Dominicana en el país.

Las autoridades destacaron que esta nueva frecuencia responde a la alta demanda de los viajeros colombianos por descubrir destinos del Caribe que van más allá del turismo tradicional de sol y playa, apostando por alternativas con una mezcla de naturaleza, historia y aventura.

Fechas y precios de esta nueva ruta

La operación inicial de esta ruta está diseñada para atender el flujo de pasajeros durante las temporadas de alta demanda de fin de año y comienzos de año nuevo. El itinerario comprende dos frecuencias semanales, operando los días lunes y viernes.

De acuerdo con los datos suministrados por la aerolínea, los vuelos desde Bogotá despegan los lunes a las 11:00 a. m. para aterrizar en suelo dominicano sobre las 3:02 p. m., mientras que los trayectos de regreso están programados para los viernes a las 11:23 a. m., llegando a la capital colombiana a la 1:25 p. m. (horarios locales). Esta programación permite planear escapadas cortas o vacaciones de una semana completa con total comodidad.

Durante esta primera temporada de operaciones, que se extenderá inicialmente hasta el 25 de enero de 2027, Wingo dispuso una oferta cercana a los 9.000 asientos. En cuanto al esquema tarifario, la compañía informó que los tiquetes aéreos se comercializan a través de su plataforma digital con precios competitivos que parten desde los 300 dólares (ida y regreso), incluyendo ya las tasas, los impuestos y los cobros obligatorios.

Con la apertura de esta conexión, Puerto Plata se convierte en el tercer destino de Wingo en territorio dominicano, complementando sus operaciones vigentes hacia Punta Cana (con vuelos desde Bogotá y Medellín) y Santo Domingo (desde Medellín).