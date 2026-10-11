‘Apartamenteros’ pensaron que podían huir y los acorralaron en inusual escondite en Bogotá

Este martes 10 de noviembre, la Policía informó que capturó a dos ladrones de apartamentos, conocidos también como ‘apartamenteros’, en un escondite un tanto particular.

Ambos criminales, de 27 y 35 años, respectivamente, deberán responder por los delitos de violación de habitación ajena y daño en bien ajeno.

Ladrones se escondieron en un colegio

Los hechos ocurrieron en el barrio Alhambra, en la localidad de Suba, norte de Bogotá. Las cámaras del sector grabaron a estos ladrones, quienes tenían intenciones de ingresar a una vivienda y llevarse todo lo que encontraran.

Muestra de ello es que en el material audiovisual se registró la actitud sospechosa que tenían. Por un lado, inspeccionaban los alrededores y luego forzaron la entrada por el lado parqueadero.

Acto seguido, ingresaron a la vivienda. Con lo que no contaron estos delincuentes es que, aparte de las cámaras que los tenían retratados, los vecinos se percataron de lo que estaba ocurriendo y no dudaron en llamar a las autoridades.

Cuando se vieron acorralados, los ladrones intentaron escapar por el tejado de las casas de los alrededores. Asimismo, pensaron que podían esconderse adentro de las instalaciones del colegio.

¿Cuántas viviendas roban en Bogotá?

El helicóptero Halcón de la Policía y el sistema de videovigilancia los siguieron de cerca hasta dejarlos sin salida. Al momento de revisar sus antecedentes, se supo que uno de ellos es colombo-mexicano y tiene antecedentes por tráfico de armas de fuego. Sumado a ello, tiene una orden judicial por hurto.

Cifras de la Secretaría de Seguridad indican que, entre enero y septiembre, se dieron 5.036 hurtos a residencias en Bogotá. En ese tiempo, el mes con más casos fue marzo, con 653 hechos de esta índole.

4.265 sucesos se dieron sin el uso de armas, 237 con objetos contundentes, 115 con armas de fuego y 68 con armas blancas. Además, las cinco localidades más azotadas por este crimen fueron Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Chapinero.