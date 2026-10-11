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Denuncian que un perro viajaría metido en una canasta en el maletero de un bus por más de 10 horas

El denunciante pidió a la empresa revisar las condiciones del traslado y garantizar la seguridad de los animales de compañía.

Perrito en el maletero de un bus
Foto: X/@andres_cruz01

Valentina Bernal

noviembre 10 de 2026
03:35 p. m.
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Una denuncia difundida en redes sociales puso sobre la mesa las condiciones en las que son transportados algunos animales de compañía en el servicio de transporte intermunicipal. En esta ocasión, el caso involucra a un perro que, según lo expuesto por Andrés Cruz, tendría que recorrer el trayecto entre Pitalito, Huila, y Bogotá dentro de una canasta ubicada en el maletero de un bus de la empresa Cootranshuila.

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El recorrido supera las diez horas, por lo que el denunciante cuestionó que el animal fuera ubicado en el compartimento destinado al equipaje y advirtió sobre los posibles riesgos para su integridad durante el viaje.

¿Qué ocurrió con el perro antes de iniciar el recorrido?

En la publicación, el denunciante señaló que el animal ya mostraba señales de malestar antes de que el vehículo comenzara su recorrido. Por eso, cuestionó que tuviera que permanecer durante tantas horas en esas condiciones y pidió a la empresa explicar si considera adecuado transportar a un perro en el maletero, incluso cuando está dentro de una canasta.

El denunciante insistió en que los animales de compañía no deben ser tratados como una pieza más del equipaje y solicitó una revisión inmediata de lo ocurrido.

Piden garantías para el transporte de animales de compañía

La denuncia también hizo un llamado a Cootranshuila para que establezca condiciones dignas y seguras para los animales que utilizan sus servicios.

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La solicitud busca que la empresa revise la situación particular del perro y las medidas que aplica para el traslado de mascotas en sus vehículos.

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