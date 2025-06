Exministro Juan Carlos Pinzón denunció que le retiraron su esquema de seguridad

Juan Carlos Pinzón Bueno, quien fue ministro de Defensa y embajador de Colombia ante Estados Unidos, denunció que su esquema de seguridad fue retirado por decisión de la Unidad Nacional de Protección y el gobierno de Gustavo Petro.

Esta situación preocupa al exministro, luego de lo sucedido con el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado con arma de fuego mientras se encontraba en un evento político en el occidente de Bogotá.

He sino notificado del retiro del esquema de seguridad por parte de la UNP y del Gobierno Petro.

Pinzón Bueno declaró que el deber de las autoridades es ofrecer seguridad a todos los colombianos sin dudas ni distinciones de ningún tipo, "mucho más aquellos que tienen posición política clara firme y adversa, como ha ocurrido en el pasado".

En diálogo con NTN24, el exministro comentó que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre si buscará llegar a la Casa de Nariño en el año 2026. "Si uno llega a decidir ser candidato, es porque el país está necesitando ese servicio. Lo estoy analizando con cabeza fría".

Yo lo que he hecho es decirle a la gente: 'si lo que Colombia me necesita estoy preparado para ponerme al frente y halar el carro, pero si no también estoy preparado para empujar, porque lo que hay que hacer el salvar a Colombia.