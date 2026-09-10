“No es el herbicida más apto”: Expertos advierten que plan piloto de aspersión aérea no funcionaría

La Policía Antinarcóticos de Colombia anunció oficialmente el regreso de la fumigación aérea contra cultivos ilícitos el próximo 15 de septiembre en el departamento de Putumayo. La operación contempla dos aeronaves que fumigarán más de mil hectáreas en un plan piloto de aproximadamente siete días.

La novedad principal radica en el cambio de herbicida: se utilizará glufosinato de amonio en lugar del tradicional glifosato. Sin embargo, expertos en política antidrogas expresan reservas sobre la efectividad de esta sustancia y sus potenciales consecuencias para la salud humana y el medio ambiente.

Expertos cuestionan uso de glufosinato de amonio

Javier Flórez, director de Seguridad y Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz y exdirector del programa contra cultivos ilícitos explicó que "el glifosato, por ser un herbicida sistémico, pues golpea de manera mucho más contundente que el glufosinato de amonio” argumentando que detalló que el glifosato llega al sistema vascular de la planta y destruye la raíz, mientras que el glufosinato solo quema las partes que toca al contacto, sin eliminar completamente la mata.

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Según el experto, estudios realizados durante cinco gobiernos consecutivos, incluido el del presidente Santos entre 2015 y 2016, evaluaron aproximadamente 13 herbicidas diferentes.

“Colombia lleva durante muchos años, por lo menos cinco gobiernos distintos, haciendo estudios de distinta naturaleza para determinar cuál es el mejor herbicida contra el cultivo de coca y todos esos estudios demostraron que el glifosato, por ser un herbicida sistémico, pues golpea de manera mucho más contundente. Por eso se utilizó desde 1994 hasta el 2015 el glifosato como el herbicida tradicional para impactar los cultivos de coca con los efectos que podemos analizar más adelante”, detalló.

“Nosotros en el Gobierno del presidente Santos hicimos estos estudios no solamente el glufosinato, sino aproximadamente 13 herbicidas adicionales para ver cómo ellos podían reemplazar potencialmente al glifosato y encontramos que en casi todos los casos es muy difícil reemplazar el glifosato para luchar contra los cultivos ilícitos (…) en casi todos los listados internacionales, todos, exceptuando el del Instituto de Cancerología, a nivel internacional el glufosinato está en unos listados peores, catalogados de manera peor que el glifosato", afirmó Florez.

El especialista enfatizó que "el Estado colombiano no puede renunciar a ninguna herramienta de política pública para luchar contra el fenómeno de los cultivos ilícitos", pero advirtió que debe cumplirse con los criterios establecidos por la Corte Constitucional, que exige estudios concluyentes e independientes que demuestren que el herbicida no genera daño a la salud ni al medio ambiente.

“Yo creería que el glufosinato de amonio no es el herbicida más apto para lograr este propósito que de alguna manera está tratando el Gobierno Nacional”.

Flórez propuso una estrategia integral que combine aspersión aérea, erradicación forzosa manual, sustitución de cultivos y transformación de condiciones regionales y en este sentido, citó como ejemplo exitoso el Plan de Consolidación Integral de la Macarena, que logró reducir el 74% de los cultivos ilícitos en tres años utilizando múltiples herramientas simultáneamente.

“Es decir, que sí se puede. El problema es cuando utilizamos una sola herramienta de política pública, por ejemplo, la aspersión, o por ejemplo la sustitución, como si fuera la política pública contra los cultivos ilícitos. Entonces tenemos que combinar de acuerdo con las realidades territoriales y si hacemos eso de manera efectiva, seguramente lograremos reducciones sostenibles del fenómeno de los cultivos ilícitos (…) si hay elementos suficientes hoy en día para revivir la aspersión aérea, pero necesitamos cumplir con la sentencia de la Corte”.

Cabe mencionar que se ha registrado un aumento significativo de cultivos ilícitos en Colombia, con más de 260,000 hectáreas reportadas. Además, el Gobierno busca recuperar la certificación estadounidense en materia de lucha antinarcóticos, que incluye recursos financieros importantes para combatir grupos armados y narcotráfico.