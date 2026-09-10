Rossy Lemos mostró el panorama actual del Chocó tras el terremoto del pasado 10 de agosto

Colombia ya cumplió un mes tras el fatídico terremoto, de magnitud 7,4, que sacudió a más de 10 departamentos, le quitó la vida a más de 300 personas y dejó a miles de damnificados por la intensidad del movimiento.

A un mes del fenómeno natural, los ojos están puestos sobre las zonas más afectadas en donde miles de personas lo perdieron todo y actualmente están viviendo de la solidaridad y demás ayudas del Gobierno Nacional.

Este ha sido el caso de los damnificados en el Chocó, epicentro del terremoto, donde la presentadora Rossy Lemos llegó desde las primeras horas de la tragedia para ayudar a las comunidades más afectadas y mostrar caso por caso en sus redes sociales.

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¿Qué ha pasado en el Chocó tras un mes del terremoto?

La periodista volvió a su tierra natal en donde logró una colaboración histórica al juntarse con empresas, creadores de contenidos, entre otros aliados estratégicos, para poder prestar atención a la mayor cantidad de casos.

Lemos habló directamente con la comunidad, quienes manifestaron su incertidumbre por no saber lo que ocurrirá con las personas que perdieron todo durante el terremoto.

Otras voces dieron a conocer que varias de las ayudas recolectadas lograron cubrir hasta 14 días para brindar alimento comunitario en dos de las zonas más afectadas en Quibdó.

Dentro de las solicitudes de la población se dio a conocer que todavía hay personas que se encuentran a la espera de obtener los recursos y demás materiales para volver a construir sus viviendas.

La preocupación también se ha extendido en varios sectores del departamento por cuenta de los movimientos telúricos que se han seguido registrando cerca a San José del Palmar, epicentro de la tragedia en el país.

Ayudas a las víctimas del terremoto en el Chocó

Pese a que la vida tuvo que continuar para millones de colombianos, Rossy informó que el punto de acopio que se habilitó continuó funcionado y el escuadrón de la reconstrucción siguió visitando los hogares hechos escombros de los más afectados. Según la periodista, su padre también ha estado al frente de la situación ante su ausencia en el departamento.

Dentro de las historias más destacadas se hizo énfasis en la situación de Andy, un joven con parálisis cerebral, quien logró recibir una silla especial para su movilidad, obtendrá terapias y su vivienda será reconstruida.

Ante el aumento de casos que Lemos se comprometió a seguir difundiendo en sus redes, ahora llegó un grupo de profesionales comprometidos a reconstruir escuelas en su departamento.