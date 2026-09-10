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En Chocó los damnificados por el terremoto se ayudan entre sí: esto es la solidaridad

30 días después del terremoto, la comunidad de Quibdó mantiene intacta la voluntad de solidaridad para otros afectados pese a sus propias pérdidas.

Yhonay Díaz

septiembre 10 de 2026
05:32 p. m.
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A un mes del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el departamento del Chocó el pasado 10 de agosto, la solidaridad entre las mismas comunidades afectadas se mantiene como el principal soporte para miles de damnificados que perdieron el esfuerzo de toda su vida en cuestión de segundos.

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La tragedia, que dejó estructuras fracturadas, no logró quebrar el espíritu de ayuda mutua entre los habitantes de la región.

La respuesta a la tragedia en Chocó se ha basado en la solidaridad de las personas afectadas que se ayudan entre sí, instituciones y fundaciones que se han sumado al esfuerzo de reconstrucción.

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Así están los damnificados en Chocó 30 días después de la tragedia

Son 30 días de mucha tristeza por haber perdido en segundos todo lo material que tenía. Pero en medio del dolor, de la tristeza y la zozobra, hay una certeza, la de ayudar al otro, con lo poco que se tenga.

El sismo dejó muchas familias en situación de vulnerabilidad extrema, incluso durmiendo en las calles, pero para estas personas no hay límites siempre que haya voluntad de solidaridad, así lo confirmó Damaris Cuesta, una de las damnificadas:

Desde el día uno del sismo hemos venido trabajando unidos de la mano, dándole mucha ayuda a la comunidad que realmente la necesita, la comunidad vulnerable. Hemos ido a todos los sectores de las casas donde realmente se requiere mucha ayuda.

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Damnificados siguen necesitando ayudas en Chocó

A pesar de las donaciones recibidas, las necesidades continúan siendo apremiantes. "Hay personas a las que se les han dado donaciones, pero hay personas que necesitan colchones, que necesitan mercados, que necesitan cobijas, porque la verdad hay gente durmiendo totalmente en la calle", manifestó Cuesta.

El llamado de la comunidad de Quibdó es claro y urgente. Solicitan que las autoridades mantengan su presencia y compromiso en el territorio.

La situación evidencia que, aunque la respuesta inmediata fue significativa, la fase de reconstrucción requiere un esfuerzo sostenido y coordinado entre todos los actores sociales, gubernamentales y la cooperación nacional e internacional para garantizar la recuperación integral de las comunidades afectadas.

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