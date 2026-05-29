¡Continuó temblando masivamente en Colombia hoy 29 de mayo de 2026! Atento

Este viernes 29 de mayo de 2026, con corte hasta las 7:40 de la noche, han sido reportados ocho temblores en el país.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el primer temblor se detectó en Paratebueno, Cundinamarca, mientras que el más reciente fue en Saladoblanco, Huila.

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¡Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 29 de mayo de 2026!

12:00 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 14 de Medina (Cundinamarca) y a 31 de Barranca De Upía (Meta).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 29 de mayo de 2026

1:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

2:59 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Vélez (Santander), a 5 de Guavatá (Santander) y a 7 de Barbosa (Santander).

3:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

3:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

9:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

9:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).

5:42 p.m.

Epicentro: Saladoblanco, Huila.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Isnos (Huila), a 18 de San Agustín (Huila) y a 20 de Saladoblanco (Huila).