CANAL RCN
Colombia Video

¡Continuó temblando masivamente en Colombia hoy 29 de mayo de 2026! Atento

¿Cuáles han sido las zonas en las que se han sentido estos temblores? Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

mayo 29 de 2026
07:31 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este viernes 29 de mayo de 2026, con corte hasta las 7:40 de la noche, han sido reportados ocho temblores en el país.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el primer temblor se detectó en Paratebueno, Cundinamarca, mientras que el más reciente fue en Saladoblanco, Huila.

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 28 de mayo de 2026! Este es el reporte
RELACIONADO

¡Volvió a temblar masivamente en Colombia hoy 28 de mayo de 2026! Este es el reporte

¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

¡Así fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 29 de mayo de 2026!

  • 12:00 a.m.

Epicentro: Paratebueno, Cundinamarca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Paratebueno (Cundinamarca), a 14 de Medina (Cundinamarca) y a 31 de Barranca De Upía (Meta).

Estos han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 29 de mayo de 2026

  • 1:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Jordán (Santander) y a 12 de Zapatoca (Santander).

  • 2:59 a.m.

Epicentro: Vélez, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 115 kilómetros.

Municipios cercanos: a 4 kilómetros de Vélez (Santander), a 5 de Guavatá (Santander) y a 7 de Barbosa (Santander).

  • 3:23 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Zapatoca (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

  • 3:33 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 144 kilómetros.

Municipios cercanos: a 7 kilómetros de Los Santos (Santander), a 9 de Jordán (Santander) y a 13 de Zapatoca (Santander).

  • 9:41 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 13 de Villanueva (Santander).

  • 9:51 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Los Santos (Santander), a 11 de Jordán (Santander) y a 17 de Zapatoca (Santander).

Atención: tembló masivamente en Colombia hoy 27 de mayo de 2026
RELACIONADO

Atención: tembló masivamente en Colombia hoy 27 de mayo de 2026

  • 5:42 p.m.

Epicentro: Saladoblanco, Huila.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 11 kilómetros de Isnos (Huila), a 18 de San Agustín (Huila) y a 20 de Saladoblanco (Huila).

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

Gobierno presentará el proyecto de Ley “Yulixa” para reglamentar la cirugía estética

Bogotá

¿Por qué la Ley Seca en Bogotá comenzó este viernes 29 de mayo? Distrito explicó la razón

Superintendencia de Transporte

Investigan nuevas fotomultas en Colombia: más de 35.000 comparendos podrían quedar sin validez

Otras Noticias

Millonarios

Este es el arquero que fue ofrecido a Millonarios para el 2026 II: ¿será el primer refuerzo?

El ofrecimiento fue confirmado por las personas más cercanas al guardameta.

Secretaria de Movilidad

Así puede obtener el descuento del 50% y 25% en comparendos en Bogotá en 2026: vea los beneficios

En Bogotá, los conductores que recién reciben un comparendo tienen la posibilidad de hacer un curso a cambio de un descuento. Así funciona.

Artistas

Luto: murió leyenda del periodismo deportivo

La casa de los famosos

Así será la gran final de La casa de los famosos Colombia: hora y dónde ver EN VIVO

Elecciones presidenciales 2026

3 de cada 10 personas evitan hablar de política para no pelear con sus familiares