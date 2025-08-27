Narcotraficantes utilizaron empresas de aguacates como fachada y compraron lujosas casas

Las autoridades descubrieron que empresas de aguacate en verdad eran una red criminal con la que se ocultaban bienes provenientes del narcotráfico.

La banda detrás de este entramado le sacó provecho a las exportadoras de aguacate. Por debajo de la mesa, escondieron y le dieron tránsito a las ganancias que se obtenían por la exportación de cocaína hacia Europa.

Extinción de dominio a los bienes

Gracias a las altas sumas de dinero obtenidas, los criminales pudieron comprar lujosas casas y vehículos. Para no levantar sospechas, las pusieron a nombre de sus cercanos.

Las personas detrás de la organización son miembros de una misma familia. Incluso, las pesquisas apuntan que algunas están en Estados Unidos respondiendo por tráfico transnacional de estupefacientes.

En total, la Fiscalía pudo ubicar y embargar 46 inmuebles (rurales y urbanos), 18 vehículos de gama alta y tres sociedades comerciales en Puerto Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó. Sumándolos en conjunto, los bienes representan un patrimonio de 143.746 millones de pesos.

Se dieron a conocer imágenes y videos de los inmuebles. Uno de estos, por ejemplo, es una lujosa casa de dos pisos con garaje, jardín y acabados en ladrillo. También se ocuparon oficinas.

Imágenes de los lujosos bienes

Narcotraficantes usaron fachada de aguacates. Foto: Fiscalía.

Narcotraficantes usaron fachada de aguacates. Foto: Fiscalía.

Narcotraficantes usaron fachada de aguacates. Foto: Fiscalía.

Narcotraficantes usaron fachada de aguacates. Foto: Fiscalía.

Narcotraficantes usaron fachada de aguacates. Foto: Fiscalía.

Un informe de la Universidad de Navarra reveló en marzo de este año que el narcotráfico estaba infiltrándose en el negocio del aguacate, producto que en el último tiempo ha crecido a nivel mundial.

RELACIONADO La lujosa propiedad donde sorprendieron a familiares de narcotraficante en Cartagena

Tomando como ejemplo el caso de México, los carteles han aprovechado la demanda de aguacate en Estados Unidos para camuflar y exportar la droga. El resultado entonces ha sido el control por parte de ellos de las cadenas de suministro.

“Estos grupos que perciben la industria del aguacate como más estable en comparación con su negocio tradicional de tráfico de drogas. Por lo tanto, el atractivo económico del aguacate lo convierte en un negocio lucrativo para las organizaciones de narcotráfico”, concluyeron los expertos de la universidad en el informe.